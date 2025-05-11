Göztepe 2 Puan Kaybetti, Üzgünler

GÖZTEPE TEKNİK DİREKTÖRÜ STANIMIR STOILOV’UN DEĞERLENDİRMESİ

Trendyol Süper Lig’in 35. haftasında Atakaş Hatayspor ile 1-1 berabere kalan Göztepe’nin teknik direktörü Stanimir Stoilov, kazanmaları gereken bir maçı kaybettiklerini belirtti. Stoilov, “Bugün 2 puan kaybettik. Bu bizim adımıza gerçekten büyük bir hata. Bundan dolayı çok üzgünüz, kazanmamız gerekiyordu.” ifadesini kullandı.

KAYBEDİLEN ŞANSLARIN DEĞERİ

Basın toplantısında konuşan Stoilov, oyunun genelinde iyi bir performans sergilediklerini ancak final vuruşlarında yeterli başarıyı gösteremediklerini dile getirdi. “Hırsımız da aslında son derece iyiydi ama final paslarında, son kararlarda iyi değildik ve yakaladığımız fırsatları maalesef değerlendiremedik. Daha önce de çok kez belirttiğim gibi, çok fazla fırsat yakalıyoruz maçlarda fakat bunları değerlendiremiyoruz. Oyuncularım pozisyonların değerini daha iyi bilmesi gerekiyor.” dedi.

SAKATLIKLAR VE GELECEK HEDEFLER

Bu sezon sakatlıkların takıma büyük sıkıntılar yarattığını dile getiren Stoilov, “Bugün aslında oyunu değiştirmeye çalıştığımız dakikalarda Heliton’u santrfora aldık. Çünkü bu bölgede oynayan diğer oyuncularımızın sakatlıkları sürüyor ve burada bir seçeneğimiz yoktu. Seneye ilk hedefimiz her pozisyonda çok rekabetçi bir ortam yaratmak ve aynı zamanda kaliteyi de arttırmamız gerekiyor. Biraz daha yaratıcı oyunculara ihtiyacımız var ama öncelikle bu sezon kalan maçlarımızı en iyi şekilde bitireceğiz.” şeklinde açıklamada bulundu. Son olarak, “İstediğimize ulaşmaya çalışacağız. Daha sonrasında da kaliteyi arttıracak ve bu rekabet ortamını üst seviyeye çekecek oyuncular getirmeye çalışacağız.” ifadeleriyle gelecek hedeflerini aktardı.