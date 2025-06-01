Göztepe, 2024-2025 Sezonunda 59 Gol Attı

GÖZTEPE’İN EN GOLCÜ SEZONU

Trendyol Süper Lig’de 2024-2025 sezonunu 59 golle kapatan Göztepe, bu sezon en golcü dönemlerinden birini yaşadı. Göztepe, sezonu Kasımpaşa galibiyetiyle bitirirken, rakip ağları 59 kez havalandırırken, kalesinde ise 50 gol görmeyi engelleyemedi. Sarı-kırmızılı ekipte 20 Göztepeli futbolcu gol sevinci yaşadı. Ayrıca, 2 rakip oyuncunun da kendi kalesine gol atması dikkat çekti. Göztepeli futbolcuların attığı 57 golün 40’ı ayakla, 11’i kafa vuruşuyla, 6 gol ise penaltı atışından geldi. Başakşehir FK’den Lucas Lima ve Samsunspor’dan Zeki Yavru, Göztepe adına kendi kalesine gol atan oyuncular oldu.

GAOL ORTALAMALARI VE TARİHİ BAŞARILAR

Süper Lig’de 31. sezonunu geride bırakan Göztepe, bu sezon 1,64 gol ortalaması elde etti. Takım, 1959 yılında 14 maçta attığı 23 golle aynı ortalamayı yakalamıştı. Göztepe, en golcü sezonunu ise 1962-1963 sezonunda 30 maçta 52 golle, 1,73 gol ortalaması ile elde etmişti. Daha yakın dönemde, 2020-2021 sezonunda da 40 müsabakada 59 gole ulaşmayı başardı.

ROMULO’NU ARKADAŞLARI DESTEKLEDİ

Takımın en golcüsü olan Romulo Cardoso, 13 golle bu sezonun en dikkat çekici ismi oldu. Romulo’yu takip eden isimler arasında 7 golle Juan, 5 golle David Tijanic, dörder golle Kubilay Kanatsızkuş ve Novatus Miroshi bulunuyor. 3 gol atan Ahmed Ildız’ın yanı sıra, ikişer gol atan David Fofana, Isaac Solet, İsmail Köybaşı, Koray Günter, Kuryu Matsuki, Taha Altıkardeş, Victor Hugo ve 1 golle Djalma Silva, Doğan Erdoğan, Emersonn da Silva, Furkan Bayır, Heliton Dos Santos, Lasse Nielsen ile Malcom Bokele de takımın gol katkısı veren diğer oyuncuları oldu.

GEÇMİŞ SEZON PERFORMANSLARI

Göztepe, Süper Lig tarihindeki başarılı sezonlarından birini geride bıraktı. Sezonlara göre gösterdiği performanslar, kulübün geçmişteki golcü potansiyelini ortaya koyuyor. Bu sezonki başarıları, Göztepe’nin hem geçmişe hem de gelecek sezonlara dair umutlarını artırıyor.