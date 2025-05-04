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Göztepe, Adana Demirspor’u 2-1 yendi

GALİBİYETİN ANALİZİ

Göztepe, Trendyol Süper Lig’in 34. haftasında, deplasmanda Adana Demirspor’u 2-1 mağlup etti. Maç sonrasında düzenlenen basın toplantısında teknik direktör Stanimir Stoilov, “Bugünkü galibiyeti hak ettiğimizi düşünüyorum.” şeklinde açıklamada bulundu.

İYİ BAŞLANGIÇ VE SONRASI

Stoilov, karşılaşmaya iyi bir başlangıç yaptıklarını, “İlk 20 dakikada iki gol bulduk ve ardından birkaç önemli fırsattan yararlanamadık. Bu bölümde aslında maç 5-0 olmalıydı.” ifadeleriyle vurguladı. Ancak, sonrasında “gerçekten çok kolay bir gol yedik” diyerek, bu durumun takımlarını baskı altına aldığını belirtti.

REKABET VE MÜCADELE ANLAYIŞI

Stoilov, Göztepe forması giyen her oyuncunun sahada her şeyini vermesi gerektiğini ifade etti. “Bugün sadece 13 oyuncumuz vardı. Elimizde altyapıdan gelen oyuncular da bulunuyor.” dedi. Sakat oyuncuların durumunun takım içerisinde bazı denge sorunlarına yol açtığını belirten teknik adam, rekabet ortamının azalmasının olumsuz etkiler doğurabileceğini söyledi. Takımın her zaman dinamik, agresif ve mücadeleci bir oyun sergilemesi gerektiğini vurguladı. “Kazansak da kazanmasak da, Göztepe ailesini her zaman mutlu etmeliyiz.” dedi.

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