Göztepe, Adana Demirspor’u 2-1 Yendi

ADANA DEMİRSPOR – GÖZTEPE MAÇI SONRASI DEĞERLENDİRMELER

Süper Lig’in 34’üncü haftasında Adana Demirspor, Göztepe’ye kendi evinde 2-1 mağlup oldu. Maçın bitiminde düzenlenen basın toplantısında Adana Demirspor Teknik Direktörü Mustafa Alper Avcı ve Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov, karşılaşma ile ilgili açıklamalarda bulundu.

STOILOV: GOL YEMEK KOLAYDI

Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov, ilk 20 dakikada 2 gol bulduklarını ve bu aşamada birkaç net fırsattan yararlanamadıklarını ifade etti. “Bu bölümde maçın 6-0 olabileceğini” belirten Stoilov, “kolay gol yediklerinin” kendilerini zor durumda bıraktığını belirtti. Hataların bahane edilmemesi gerektiğini vurgulayan Stoilov, “Göztepe forması altında oynayan her oyuncu, 90 dakika ne kadar oynarsa oynasın, kesinlikle her şeyini vermeli ve sonuna kadar mücadele etmeli” dedi. Bugün sahada sadece 13 oyuncu bulundukları ve birçok sakat oyuncunun bulunduğu koşullarda takım dengelerinin bozulduğuna dikkat çekti.

AVCI: OYUNDA TUTUNMAYA ÇALIŞTIK

Adana Demirspor Teknik Direktörü Mustafa Alper Avcı, Göztepe’nin duran top ve kenar ortaları üretebilen bir takım olduğunu söyleyerek, kendi takımlarının ise bunları geliştirme çabasında olduğunu belirtti. “İlk on dakika içinde 2-0 geriye düşmek kolay değil” diyen Avcı, genç oyuncuların etkisi ile takımın kırılgan bir yapıya sahip olduğunu ifade etti. Formasyon değişikliğine giderek oyunda tutunmaya çalıştıklarını, oyuncuların mücadelesinden memnun olduğunu belirtti. “Kendim ve ekibim ile oyuncu grubum olarak bu sahada bulunmaktan gurur duyuyoruz” diyen Avcı, genç oyunculara taraftar desteğinin önemini vurgulayarak, “Bugün de taraftarımız coşkuluydu. Adana Demirspor camiasına uygun bir şekilde sahada bulunduğumuza inanıyorum” ifadelerini kullandı.

Avcı, “Gerçekten oyuncularımız galip gelmeyi hak ediyor” diyerek başarılı bir oyuncu grubuna sahip olduklarını da sözlerine ekledi.