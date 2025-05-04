Göztepe, Adana Demirspor’u 2-1 Yendi

MAÇ BİLGİLERİ

Statta gerçekleştirilen Trendyol Süper Lig’in 34. haftasında, hakemler Batuhan Kolak, Gökhan Barcın ve Onur Gülter görev aldı. Adana Demirspor, oyuncuları Deniz Eren Dönmezer, Tayfun Aydoğan, Yusuf Barası, İzzet Çelik, Bünyamin Balat, Abdulsamet Burak (Dk. 85 Aksel Aktaş), Burhan Ersoy (Dk. 27 Alioui), Tolga Kalender, Maestro, Ozan Demirbağ (Dk. 27 Aimbetov) ve Ali Yavuz Kol (Dk. 79 Fougeu) ile sahaya çıktı. Göztepe ise Lis, Taha Altınkardeş, Ahmet Ildız (Dk. 90+3 Ogün Bayrak), Kubilay Kanatsızkuş (Dk. 69 Emersonn), Dennis, Koray Günter, Furkan Bayır, Nielsen, Nazım Sangare ve Tijanic (Dk. 69 Victor Hugo) kadrosuyla mücadele etti.

GOLLER VE OLAYLAR

Maçta goller, Kubilay Kanatsızkuş (Dk. 3) ve Nielsen (Dk. 9) ile Göztepe’den geldi, Adana Demirspor’dan ise Ali Yavuz Kol (Dk. 33) bir gol attı. Maç boyunca önemli anlar yaşandı; 70. dakikada Göztepe’de Nielsen’in sağ kanattan yaptığı ortaya Victor Hugo ceza sahasının sağ çaprazından gelişine vurdu fakat top üstten auta gitti. 86. dakikada Adana Demirspor ceza sahasında karambol oluştu; Romulo topa vuramadı ve Dennis penaltı noktasında şut çekmeye çalışırken topu ıskaladı. Kaleci Deniz Dönmezer, boşta kalan topu kontrol etti.

SON DAKİKA GÖRÜNTÜLERİ

Maçın sonlarına yaklaşırken 90. dakikada Romulo ceza sahasının sağ çaprazından Victor Hugo’ya pas verdi. Victor Hugo’nun çektiği şut, kalenin solundan auta gitti. Maç, Göztepe’nin 2-1’lik galibiyetiyle sona erdi. Sarı kartlar ise Dk. 24 İzzet Çelik, Dk. 26 Tayfun Aydoğan, Dk. 66 Abdulsamet Burak (Adana Demirspor), Dk. 42 Nazım Sangare, Dk. 62 Dennis ve Dk. 84 Talha Altınkardeş (Göztepe) tarafından alındı.