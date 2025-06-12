Göztepe, Arda Okan ile anlaştı

GÖZTEPE’DE TRANSFER HAREKETLİLİĞİ

SÜPER LİG’de yeni sezon öncesi Göztepe, transfer çalışmalarına hız verdi. İlk olarak Brezilya’nın Operario takımından 32 yaşındaki stoper Allan Godoi ile anlaşan Göz-Göz, Adana Demirspor’dan ayrılan genç oyuncu Arda Okan Kurtulan’ı da kadrosuna katmayı planlıyor. Godoi’nin transferine dair resmi açıklamanın en kısa sürede yapılması bekleniyor. 22 yaşındaki Arnavut asıllı Türk sağ bek Arda Okan, Gaziantep FK ve Kayserispor’un talip olmasına rağmen Göztepe tarafından kadroya dahil ediliyor. Genç oyuncunun transferinde önemli mesafeler kat edildiği, Göztepe’nin imza attıracağı öğrenildi.

ARDA OKAN’IN GEÇMİŞİ

Fenerbahçe’nin 2019 yılında kadrosuna kattığı Arda Okan Kurtulan, 2022’de Adana Demirspor’a transfer oldu. Kiralık olarak Karacabey Belediyespor ve Diyabarkırspor’a giden Arda, geçen sezon A takıma yükselerek Süper Lig’de 27 maçta, 26’sında ilk 11’de olmak üzere forma giydi ve 1 gol attı. Fenerbahçe döneminde altyapılarda forvet olarak görev yaptıktan sonra Adana Demirspor’da sağ bek mevkisinde mücadele etti. Bonservisi elinde bulunan Arda, sezon sonunda serbest kaldı.

HELITON’A TALEP VAR

Göztepe’nin defansında 1.5 yıldır önemli bir rol oynayan Brezilyalı stoper Heliton’a, teknik direktör İsmail Kartal’ın çalıştırdığı İran Ligi takımlarından Persepolis’in talip olduğu belirtildi. Persepolis’in Heliton’un bonservisi için Göztepe ile iletişime geçtiği iddiaları gündemde. Göz-Göz’e 2023-2024 sezonunun devre arasında Bulgar ekibi CSKA 1948 Sofya’dan katılan 29 yaşındaki oyuncu, mayıs ayında opsiyonunun kullanılmasıyla takımdaki yerini korudu. Heliton, geçtiğimiz sezon Süper Lig’de 34 maçta sahada yer aldı ve Göztepe ile bir yılı daha sözleşmesi bulunuyor.