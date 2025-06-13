Göztepe, Arda Okan Kurtulan’ı transfer etti

GÖZTEPE ARDA OKAN KURTULAN’I KADROSUNA KATTI

Trendyol Süper Lig takımlarından Göztepe, 23 yaşındaki savunma oyuncusu Arda Okan Kurtulan’ı transfer etti. Sarı kırmızılı kulübün yaptığı açıklamada, “2002 doğumlu savunma oyuncusu Arda Okan Kurtulan ile 4+1 yıllık sözleşme imzaladık. Ailemize hoş geldin Arda Okan Kurtulan. Şanlı kulübümüzde sana başarılar ve unutulmaz anlar diliyoruz.” denildi.

ARDANIN ÖNCEKİ KULÜBÜ ADANA DEMİRSPOR

Arda Okan Kurtulan, transfer öncesinde son olarak Adana Demirspor forması giymişti. Bu geçiş ile birlikte genç savunma oyuncusu, Göztepe’nin defans hattında yer alacak.