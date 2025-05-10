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Göztepe, Atakaş Hatayspor Maçına Hazır

MAÇ HAZIRLIKLARI TAMAMLANDI

Göztepe, Trendyol Süper Lig’in 35. haftasında yapacağı Atakaş Hatayspor karşılaşması için hazırlıklarını sona erdirdi. Kulübün yaptığı açıklamaya göre, Adnan Süvari Tesisleri’ndeki antrenman, öncelikle ısınma çalışmasıyla başladı.

TACİKSEL ÇALIŞMALAR GERÇEKLEŞTİ

Antrenmanın ilk bölümünde yapılan ısınmanın ardından, takım orta şut çalışmaları yaptı. İkinci bölümde ise taktiksel oyunlar üzerinde duruldu. Ege temsilcisi, yarın saat 19.00’da Atakaş Hatayspor ile karşı karşıya gelecek.

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