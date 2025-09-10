Göztepe, Batshuayi’yi Kiralamak İstiyor

GÖZTEPE, GOLCÜ TRANSFERİNDE İDDİALI

Kadrosundaki golcü oyuncularını kaybeden ve deneyimli bir santrfor arayışlarını sürdüren Süper Lig temsilcisi Göztepe, bu süreçte sürpriz bir isimle ilgileniyor. Gençleşme hamlesi yapan Göztepe, bu sefer alışılmadık bir karar aldı. İzmir ekibi, daha önce Süper Lig’de Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray formalarını giymiş olan Michy Batshuayi için harekete geçti. Göztepe’nin, Eintracht Frankfurt’tan yeteri kadar süre alamayan Belçikalı golcüyle iletişime geçtiği ve kendisine takımda ilk 11 garantisi sunduğu bildirildi.

BATSHUAYI İÇİN KİRALAMA TEKLİFİ

Alman basınında yer alan haberlere göre, Göztepe’nin Batshuayi için Frankfurt’a 1 yıllık kiralama teklifi yaptığı ifade ediliyor. Bu transferin gerçekleşmesine yönelik olumlu görüşlerin mevcut olduğu belirtiliyor. Geçtiğimiz sezon boyunca Eintracht Frankfurt formasıyla beklenen performansı gösteremeyen Batshuayi, bu sezon yalnızca 2 maçta oynadı ve toplamda 17 dakika sahada kaldı. Ayrıca, Batshuayi’nin Frankfurt ile 2027 yılına kadar süren bir sözleşmesi var.