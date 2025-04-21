Göztepe Beraberlik, Galatasaray Liderlik

GALATASARAY LİDERLİĞİ SÜRDÜRÜYOR

Trendyol Süper Lig’in 32. haftası Galatasaray’ın almış olduğu 3 puanla tamamlandı. Bu hafta sadece bir karşılaşma oynandı ve toplamda 9 maçta 25 gol atıldı. Galatasaray, haftanın açılış maçında Bodrum FK’yı 2-0 yenerek puanını 77’ye çıkardı.

FENERBAHÇE PUAN KAYBI YAŞADI

Zirve takipçisi Fenerbahçe, Kayserispor’u ağırladı. Gollü geçen bu mücadelede her iki takım da sahadan beraberlikle ayrıldı. Sarı-lacivertliler, bu sonuçla puanını 72’ye yükseltti, ancak liderin gerisinde kaldı. Ligde 3. sırada yer alan ve 51 puana sahip olan Samsunspor, üst üste 4. mağlubiyetini yaşadı.

Küme düşme hattında bulunan takımlardan Bodrum FK, Sivasspor, Hatayspor ve Adana Demirspor bu haftayı mağlubiyetle kapattı. Beşiktaş ise İzmir’de Göztepe ile 1-1 berabere kalarak 49 puanda kaldı.

HAFTANIN MAÇLARINDAN SONUÇLAR

– Galatasaray – Bodrum FK: 2-0

– Hatayspor – Konyaspor: 2-3

– Kasımpaşa – Sivasspor: 3-1

– Adana Demirspor – Trabzonspor: 0-1

– Göztepe – Beşiktaş: 1-1

– Başakşehir – Gaziantep FK: 2-1

– Çaykur Rizespor – Eyüpspor: 1-0

– Fenerbahçe – Kayserispor: 3-3

– Alanyaspor – Samsunspor: 1-0