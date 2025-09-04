Göztepe, Bertuğ Yıldırım’la İlgileniyor

GÖZTEPE GOLCÜ ARAYIŞLARINI SÜRDÜRÜYOR

Süper Lig’de milli arada golcü arayışlarını sürdüren Göztepe, Fransa’nın Rennes takımında forma giyen milli oyuncu Bertuğ Yıldırım’ı transfer listesine aldı. 23 yaşındaki futbolcu için görüşmelerin başladığı belirtildi. Trabzonspor’un da ilgilendiği Bertuğ ile ilgili olarak Sport Republic şirketinin kulübüyle yaptığı görüşmelerde önemli adımlar atıldığı ifade edildi. Bertuğ’un Türkiye’ye dönmeye sıcak baktığı ve yakın zamanda bir karar vermesi bekleniyor. A Milli Takım’da 6 maça çıkan Bertuğ, bu süreçte 3 gol atarak dikkatleri üzerine çekti.

GEÇEN SEZONUN GOLCÜSÜ DEĞİŞİYOR

Göztepe, önceki sezonda gol atan Romulo ve Emerson’u satışa çıkararak, Kubilay’la yeniden anlaşmamıştı. Sarı-kırmızılı ekip, bu oyuncuların yerine Brezilyalı Janderson ile 19 yaşındaki Ürdünlü futbolcu İbrahim Sabra’yı kadrosuna kattı. Transferin gelişimi dikkatle takip ediliyor.

BERTUĞ YILDIRIM’IN KARIŞIK KİYAFETİ

Sarıyer altyapısından yetişen ve Hatayspor’da dikkat çeken Bertuğ Yıldırım, ardından Antalyaspor’a kiralık olarak transfer oldu. Tekrar Hatayspor’a döndükten sonra Avrupa’ya doğru adım atan oyuncu, Rennes’e transfer oldu. Geçen sezon La Liga ekiplerinden Getafe’ye kiralanan Bertuğ, burada 22 maça çıktı ve 1 gol kaydetti. Yaz döneminde Rennes’e geri dönen futbolcu, bu sezon Ligue 1’de sadece 1 maçta 3 dakika süre alarak beklentilerin altında kaldı.