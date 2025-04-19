Göztepe, Beşiktaş’ı 1-0 yendi

Göztepe, Trendyol Süper Lig’in 32. haftasında evinde Beşiktaş’ı ağırlıyor. Mücadelenin ilk yarısı, siyah-beyazlı takımın 1-0’lık üstünlüğüyle sona erdi.

İLK YARIDA GOL BEŞİKTAŞ’TAN

10. dakikada Chamberlain’in ceza sahası yayının gerisinden attığı pasla Rashica, sağ çaprazdan topu penaltı noktasının önünde bulunan Rafa Silva’ya gönderdi. Rafa Silva, gelişine yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu ve skoru 1-0 yaptı. 13. dakikada Tijanic’in rakip yarı alanın ortalarından yapılan kale vuruşu, direğe çarpıp oyun alanına geri döndü. 32. dakikada sol çaprazdan kazanılan serbest vuruşta Rashica’nın ön direğe ortasında savunma engel oldu ve topu kornere çelmeyi başardı. 44. dakikada Tijanic’in kullandığı kornerde, penaltı noktası yakınında Emerson’un kafa vuruşunu kaleci Mert Günok kurtardı.

TAKIM KADROLARI VE TEKNİK DİREKTÖRLER

Göztepe’nin kadrosu: Mateusz Lis, Taha Altıkardeş, Heliton, Malcom Bokele, Ogün Bayrak, Doğan Erdoğan, Anthony Dennis, İsmail Köybaşı, David Tijanic, Emersonn Correia da Silva, Romulo. Yedek oyuncular: Arda Özçimen, Emircan Seçgin, Furkan Bayır, Lasse Nielsen, Nazım Sangare, Ege Yıldırım, Victor Hugo, Kuryu Matsuki, Ahmed Ildız, Kubilay Kanatsızkuş. Teknik direktör: Stanimir Stoilov.

Beşiktaş’ın kadrosu: Mert Günok, Jonas Svensson, Gabriel Paulista, Emirhan Topçu, Arthur Masuaku, Amir Hadziahmetovic, Milot Rashica, Alex Oxlade-Chamberlain, Gedson Fernandes, Mustafa Hekimoğlu, Rafa Silva. Yedek oyuncular: Ersin Destanoğlu, Göktuğ Baytekin, Tayyip Talha Sanuç, Emrecan Terzi, Salih Uçan, Keny Arroyo, Joao Mario, Fahri Ay, Semih Kılıçsoy, Ciro Immobile. Teknik direktör: Ole Gunnar Solskjaer. Gol: Rafa Silva (dk. 10) (Beşiktaş) – İZMİR