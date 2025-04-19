Göztepe Beşiktaş’ı Bein Sports’tan İzleyin

GÖZTEPE BEŞİKTAŞ MAÇINI CANLI İZLEME YOLLARI

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MAÇ HANGİ KANALDA YAYINLANIYOR?

Göztepe Beşiktaş maçı, Bein Sports üzerinden canlı olarak yayınlanıyor. Bu maçı izlemek için platformun abonesi olmanız gerektiğini unutmayın. Göztepe Beşiktaş maçı, bu akşam saat 19.00’da başlayacak ve İzmir’deki Gürsel Aksel Stadyumu’nda oynanacak.