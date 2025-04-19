Göztepe, Beşiktaş ile 1-1 berabere

MAÇIN SONUCU VE GOLLAR

Trendyol Süper Lig’in 32. haftasında Göztepe, Beşiktaş ile karşılaştı ve maç 1-1 beraberlikle sonuçlandı. Beşiktaş, maçın başında 10. dakikada Rafa Silva’nın attığı golle öne geçti. Ancak, ikinci yarının başında 46. dakikada İsmail Köybaşı, ceza sahası dışından yaptığı vuruşla durumu eşitledi.

MAÇTAN DAKİKALAR

Maçın ikinci yarısında, 55. dakikada Doğan Erdoğan, ceza sahası yayının gerisinden vurdu ancak Beşiktaş kalecisi Mert Günok, topu iki hamlede kontrol etti. 62. dakikada Gedson’un pasıyla topla buluşan Chamberlain, ceza sahası içinde şutunu çekti fakat kaleci Mateusz Lis, topu kurtardı.

67. dakikada Romulo’nun sağ kanattan yaptığı ortada Kubilay’ın kafa vuruşunu Mert Günok çeldi. Dönen topu İsmail, sağ çaprazdan arka direğe gönderdi ve Kubilay altı pasa doğru ortaladı fakat savunma topu uzaklaştırdı. 77. dakikada Romulo’nun ceza sahası dışından vuruşunda Paulista müdahale ederek topun kaleye girmesini engelledi.

TEKNİK DİREKTÖRLER VE OYUNCULAR

Göztepe’nin teknik direktörü Stanimir Stoilov, takımını Mateusz Lis, Taha Altıkardeş, Heliton, Malcom Bokele, Ogün Bayrak, Doğan Erdoğan, Anthony Dennis, İsmail Köybaşı, David Tijanic, Emersonn Correia da Silva ve Romulo ile sahaya sürdü. Beşiktaş’ın teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer ise Mert Günok, Jonas Svensson, Gabriel Paulista, Emirhan Topçu, Arthur Masuaku, Amir Hadziahmetovic, Milot Rashica, Alex Oxlade-Chamberlain, Gedson Fernandes, Mustafa Hekimoğlu ve Rafa Silva ile maça başladı.

Yedek oyuncu değişiklikleriyle takımların gücünü artırmaya çalıştıkları görüldü. Göztepe, Victor Hugo, Kuryu Matsuki, Kubilay Kanatsızkuş, ile Beşiktaş, Salih Uçan, Tayyip Talha Sanuç ve Fahri Kerem Ay ile maçı tamamladı.

Maçın hakemleri Ozan Ergün, Deniz Caner Özaral ve Murat Temel olarak görev yaptı. Sarı kart gören oyuncular arasında Kubilay Kanatsızkuş, Victor Hugo, Kuryu Matsuki (Göztepe) ve Arthur Masuaku (Beşiktaş) yer aldı.