Göztepe, Beşiktaş ile 1-1 berabere kaldı

GALİBİYET HASRETİ DEVAM EDİYOR

Süper Lig’in 32’nci haftasında Beşiktaş ile evinde 1-1 berabere kalan Göztepe, galibiyet hasretini 11 maça çıkardı. Sarı-kırmızılı takımın son galibiyeti 19 Ocak 2025 tarihinde Antalyaspor’a karşı gerçekleşti. Bu maçın ardından Göz-Göz, bir daha 3 puan alamadı ve bu süreçte 5 yenilgi ile 6 beraberlik elde etti. Beşiktaş karşısında 10’uncu dakikada geriye düştü ve ilk devreyi 1-0 yenik kapattı. Ancak ikinci yarıda sahada gösterdiği pozitif futbol ile taraftarını mutlu etti.

UMUT VEREN PERFORMANS

Kaptan İsmail Köybaşı’nın 46’ncı dakikada attığı etkileyici golle tribünleri coşturan Göztepe, hücumda da etkili bir performans sergiledi. Çeşitli fırsatları değerlendiremeyen takım, 1 puana razı kaldı. Ancak sergilenen iyi futbol, hem taraftarları hem de camiayı memnun etti. Maç sonunda Gürsel Aksel Stadı’nı dolduran Göztepeli futbolseverler, oyuncuları alkışladı. Göztepe, Perşembe günü Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Trabzonspor ile oynayacak. Bu kritik müsabaka öncesi sergilenen futbol, taraftarlara umut verdi.

SAKATLIKLAR VE YARATICILIK

Teknik direktör Stanimir Stoilov, Trabzonspor karşılaşması öncesi umutlu olduklarını dile getirdi. Sakatlık sorunları yaşadıklarını belirten Stoilov, “Bu maçta da 2 oyuncumuz sakatlandı. Sezon boyunca sakatlıklarla başa çıkmak zorunda kaldık. İlk 11’de düzenli oynayan 5-6 oyuncumuzdan yararlanamadık. Süper Lig’de bu kadar sakatlık yaşayan başka bir takım olsa, ayakta duramazdı” şeklinde konuştu.

Stoilov, maçtan memnun olduğunu ifade ederek, “İlk yarıda bir hata yaptık ve gol yedik, ancak ardından hırslı bir şekilde oynamaya devam ettik. Fırsatları değerlendirememe durumu yaşadık. Beşiktaş’a karşı oynamak zor. Bu yıl birçok şanssızlık yaşadık, oldukça zor bir süreç geçirdik. Ama oyun şeklimizden memnunum, bu şekilde devam etmeliyiz. Biraz daha yaratıcı olmalıyız. Bu agresif ve hırslı oyunla istediğimizi elde edeceğimize inanıyorum” diye ekledi.

AVRUPA HEDEFİ

Avrupa hedefini kendisinin belirlediğini söyleyen Stoilov, “Sezon öncesinde Avrupa hedefini ben koydum. Takım ve kulüp bu hedefe inandı ve ilerlemeye başladı ama bazı şanssızlıklar yaşadık, bu durum bizi etkiledi. Tüm Göztepe ailesi inanmaya devam etti. Şu anda yolumuza devam ediyoruz. Trabzonspor karşısında turu geçmek için elimizden geleni yapacağız. Turu geçeceğimize inanıyorum. Bu potansiyele inanıyorum ve bu hedefi koydum. Avrupa hedefi için sonuna kadar mücadelemizi vereceğiz” dedi.