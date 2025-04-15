Haberler

Göztepe, Beşiktaş’la Müsabakaya Çıkacak

BİLETLER SATIŞA ÇIKIYOR

Trendyol Süper Lig’in 32. haftası çerçevesinde Göztepe, Beşiktaş’ı ağırlayacak. Bu önemli karşılaşmanın biletleri yarın saat 11.00’de satışa sunulacak. Göztepe, Beşiktaş ile 19 Nisan Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Müsabaka, Gürsel Aksel Stadyumu’nda gerçekleştirilecek ve maç saati 19.00 olarak belirlendi.

BİLET FİYATLARI

Bu zorlu mücadele için biletler, yarın saat 11.00’de Passolig sisteminden taraftarların kullanımına açılacak. Maçın bilet fiyatları ise şu şekildedir: 1. Kategori: 4 bin 750 TL, 2. Kategori: 3 bin 500 TL, 3. Kategori: Bin 750 TL, 4. Kategori: Bin 250 TL, 5. Kategori: Bin TL, 6. Kategori: Bin TL, Misafir: Bin TL. Ayrıca, bu karşılaşma özelinde kombineleri olan taraftarlar, bu kombineleri yalnızca Göztepe’ye transfer edebilecek.

ÖNEMLİ

Haberler

Mapi Leon, İki Maç Men Ceza Aldı

Barcelona Kadın Futbol Takımı’ndan Mapi Leon, Espanyol’a karşı oynanan maçta yaşanan tartışmalı bir durum sonrası iki maç men cezası aldı. İddialara göre, Leon, rakip oyuncunun özel bölgelerine dokundu.
Haberler

Samsun’da 47 Sikke Ele Ge geçirildi

Samsun'da jandarma, bir araçta 47 sikke ve 2 tarihi eser buldu. Olayla bağlantılı 5 kişi gözaltına alındı ve soruşturma sürüyor.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.