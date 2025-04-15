Göztepe, Beşiktaş’la Müsabakaya Çıkacak

BİLETLER SATIŞA ÇIKIYOR

Trendyol Süper Lig’in 32. haftası çerçevesinde Göztepe, Beşiktaş’ı ağırlayacak. Bu önemli karşılaşmanın biletleri yarın saat 11.00’de satışa sunulacak. Göztepe, Beşiktaş ile 19 Nisan Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Müsabaka, Gürsel Aksel Stadyumu’nda gerçekleştirilecek ve maç saati 19.00 olarak belirlendi.

BİLET FİYATLARI

Bu zorlu mücadele için biletler, yarın saat 11.00’de Passolig sisteminden taraftarların kullanımına açılacak. Maçın bilet fiyatları ise şu şekildedir: 1. Kategori: 4 bin 750 TL, 2. Kategori: 3 bin 500 TL, 3. Kategori: Bin 750 TL, 4. Kategori: Bin 250 TL, 5. Kategori: Bin TL, 6. Kategori: Bin TL, Misafir: Bin TL. Ayrıca, bu karşılaşma özelinde kombineleri olan taraftarlar, bu kombineleri yalnızca Göztepe’ye transfer edebilecek.