Göztepe-Beşiktaş Maçı 1-1 Berabere Bitti

Beşiktaş ve Göztepe’nin Karşılaşması

İzmir’de oynanan Trendyol Süper Lig’in 32. haftasındaki mücadelede Göztepe ile Beşiktaş 1-1 berabere kaldı. Bu sonuç, her iki takımın da galibiyet özlemini sürdürmesine neden oldu.

HIZLI GOL VE ANINDA CEVAP

Karşılaşmanın 10. dakikasında Beşiktaş öne geçti. Chamberlain, sağ kanatta Rashica’ya gönderdiği pasla hareketlendi ve sonrasında Rashica, kale sahasında boş olan Rafa Silva’ya yerden bir pas attı. Rafa, çaprazdan vuruşunu yaparak kaleci Lis’in sağından topu ağlara yolladı.

Göztepe, bu gole hızlı bir yanıt vermek istedi ve 13. dakikada Tijanic’in 30 metreden yaptığı şut, sol direğe çarparak oyun alanına geri döndü. Bu tehlikeyi atlattıktan sonra Beşiktaş’ta Rafa Silva, 41. dakikada bir gol daha buldu. Ancak bu gol, ofsayt gerekçesiyle geçerli sayılmadı. İlk yarı 1-0’lık Beşiktaş üstünlüğüyle sona erdi.

İKİNCİ YARIDA GOL SEVİNCİ

İkinci yarı başladığında Göztepe, 46. saniyede eşitliği sağladı. Doğan Erdoğan, sağ kanattan ceza sahasına ortasını yaptı. Chamberlain, topu ceza yayına doğru uzaklaştırdı. İsmail Köybaşı’nın sol ayağıyla geliştirdiği muhteşem vuruş, Mert’in sağından geçerek ağları sarstı ve maçta skor 1-1 oldu.

CEZA ALANINA YAKLAŞIM Ve KART

Beşiktaş’ta Arthur Masuaku, 72. dakikada Göztepe’den Kubilay Kanatsızkuş ile yaşadığı tartışma sonucu sarı kart gördü ve cezalı duruma düştü. Masuaku, gelecek hafta Hatayspor ile oynanacak olan maçta forma giyemeyecek.

Müsabakanın sonucunda her iki takım için de galibiyet hasreti devam etti. Ayrıntılar gelecek.