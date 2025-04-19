Göztepe Beşiktaş Maçı 1-1 Bitti

MAÇIN DETAYLARI

Stat: Gürsel Aksel

Hakemler: Ozan Ergün, Deniz Caner Özaral, Murat Temel

Göztepe kadrosu; Lis, Taha Altıkardeş, Heliton, Bokele (Dk. 63 Nielsen), İsmail Köybaşı (Dk. 80 Nazım Sangare), Dennis, Doğan Erdoğan (Dk. 80 Victor Hugo), Ogün Bayrak, Tijanic (Dk. 80 Matsuki), Emerson (Dk. 59 Kubilay Kanatsızkuş), Romulo

Beşiktaş kadrosu; Mert Günok, Svensson, Paulista, Emirhan Topçu, Masuaku, Hadziahmetovic, Oxlade-Chamberlain (Dk. 81 Tayyip Talha Sanuç), Rashica (Dk. 81 Salih Uçan), Gedson Fernandes, Rafa Silva (Dk. 95+5 Fahri Kerem Ay), Mustafa Hekimoğlu (Dk. 59 Semih Kılıçsoy)

Goller: Dk. 10 Rafa Silva (Beşiktaş), Dk. 46 İsmail Köybaşı (Göztepe)

Sarı Kartlar: Dk. 72 Masuaku (Beşiktaş), Dk. 72 Kubilay Kanatsızkuş, Dk. 89 Victor Hugo, Dk. 90+3 Matsuki (Göztepe)

MAÇIN ÖZETİ

Trendyol Süper Lig’in 32. haftasında, Göztepe ile Beşiktaş arasındaki karşılaşma 1-1 berabere tamamlandı. Maçın 46. dakikasında Göztepe, beraberlik golünü buldu. Doğan Erdoğan’ın sağ kanattan yaptığı ortada, savunmanın uzaklaştırmak istediği top ceza sahası sol çizgisine düştü. İsmail Köybaşı, gelişine vurduğu top ile durumu 1-1 yaptı.

Beşiktaş, 56. dakikada gole yaklaşarak, Gedson Fernandes’in sol taraftan getirdiği topu Mustafa Hekimoğlu ile buluşturdu. Ancak Hekimoğlu’nun vuruşu savunmaya çarparak kornere gitti. 62. dakikada Beşiktaş bir kez daha gol aradı. Gedson Fernandes’in pasında, ceza sahası sol çizgisindeki Oxlade-Chamberlain uzak köşeye gönderdiği topu, kaleci Lis çeldi.

Göztepe ise 66. dakikada gol şansı yakaladı. Romulo’nun ceza sahası sağ çizgisinde yaptığı ortada, Kubilay Kanatsızkuş’un kafa vuruşunu kaleci Mert Günok çeldi. İsmail Köybaşı, topu sol tarafta buldu fakat şutunda meşin yuvarlak kaleye paralel gitti. Maçta 90. dakikada Beşiktaş, ceza sahası çizgisinde topla buluşan Semih Kılıçsoy’un şutunda top direğin yanından dışarı çıktı. Böylece karşılaşma 1-1 sona erdi.