Göztepe Beşiktaş Maçı Ne Durumda?

GÖZTEPE BEŞİKTAŞ MAÇI GÜNCEL DURUMU

Göztepe ile Beşiktaş arasındaki karşılaşma, 1-0’lık Beşiktaş üstünlüğüyle devam ediyor. Maçın gidişatını takip edenler için canlı anlatım ve skor bilgileri de sağlanıyor.

MAÇ İZLEME DETAYLARI

Göztepe Beşiktaş karşılaşmasını Bein Sports üzerinden canlı olarak izleyebilmek için platformun kullanıcısı olmanız gerekiyor.

MAÇ ZAMANI VE YERİ

Göztepe Beşiktaş mücadelesi bu akşam saat 19.00’da başlayacak. Karşılaşma, İzmir’de bulunan Gürsel Aksel Stadyumu’nda gerçekleştiriliyor.