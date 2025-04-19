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Göztepe – Beşiktaş Maçı VAR: Markus Schmidt

GÖZTEPE – BEŞİKTAŞ MAÇINDA VAR GÖREVİ

Trendyol Süper Lig’de bugün Göztepe ile Beşiktaş arasında yapılacak olan maçın Video Yardımcı Hakemi (VAR) olarak Alman hakem Markus Schmidt seçildi. Süper Lig’in 32. haftasında gerçekleşecek bu mücadele, saat 19:00’da başlayacak. Maçın hakemliğini Ozan Ergün üstlenecek. Ergün’ün yardımcılık görevlerini Deniz Caner Özaral ile Murat Temel üstlenecekken, 4. hakem olarak Gürcan Hasova görev alacak.

DİĞER MAÇLARDA VAR HAKEMLERİ

Göztepe – Beşiktaş maçının yanı sıra, Kasımpaşa ile Sivasspor karşılaşmasında VAR olarak Jeroen Manschot görev yapıyor. Adana Demirspor ile Trabzonspor mücadelesinde ise VAR koltuğunda Alan Kijas yer alıyor. Bu maçlar, Süper Lig heyecanını artırırken hakemlerin önemli rol oynaması dikkat çekiyor.

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