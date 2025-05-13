Göztepe, Çaykur Rizespor İçin Hazır

MAÇ HAZIRLIĞI BAŞLADI

Göztepe, Trendyol Süper Lig’in 36. haftasında karşılaşacağı Çaykur Rizespor ile ilgili hazırlıklara yoğun bir şekilde başladı. Kulüp tarafından yapılan açıklamaya göre, Adnan Süvari Tesisleri’nde düzenlenen antrenmanın ilk kısmında takım, öncelikle ısınma hareketleri yaptı ve sonrasında pas çalışmaları gerçekleştirdi.

DAR ALANDA OYUN ÇALIŞMASI

Antrenmanın ikinci bölümünde ise futbolcular, dar alanda oyun gerçekleştirdi. Sarı kırmızılı ekip, 18 Mayıs Pazar günü saat 19.00’da Çaykur Rizespor’a konuk olacak. Bu karşılaşma öncesinde yapılan antrenmanlar, takımın formunu yükseltmeye yönelik önemli bir adım niteliği taşıyor.