Göztepe’de Djalma ve Romulo durumu belirsiz

GÖZTEPE’DE DJALMA SILVA İLE YOL AYRIMINA GELİNDİ

Süper Lig’de önceki sezonda sakatlık sorunları yaşayan Göztepe’de, 26’ncı haftada oynanan Samsunspor mücadelesinde sol diz ön çapraz bağları yırtılan sol kanat oyuncusu Djalma Silva ile yolların ayrıldığı bildiriliyor. Geçen sezonu kapatan ve ameliyat olan Brezilyalı oyuncunun, yeni sezonda en az 2 ay daha sahalardan uzak kalacağı belirtiliyor. Yönetimin, yeni kadro yapılandırması çerçevesinde sahalara dönmesi gecikecek yabancı oyuncularla devam etmek istemediği de vurgulanıyor. Göztepe’nin, Djalma’nın durumunu yakından takip ettiği, eğer oyuncu erken dönemezse onunla yollarını ayıracağı kaydediliyor. Ayrıca, orta saha oyuncusu Isaac Solet’in de benzer sorunlar yaşadığı açıklanıyor; Slovakya kampına kadar her iki oyuncunun geleceğinin netleşeceği ifade ediliyor. Isaac Solet, 13’üncü haftada oynanan Beşiktaş karşılaşmasında çapraz bağlarından sakatlanmış ve ameliyat edilmişti.

ROMULO İÇİN ARAP İLGİSİ

Göztepe’de geçtiğimiz sezon Süper Lig’deki başarılı performansıyla Avrupa’dan birçok kulübün dikkatini çeken Brezilyalı golcü Romulo Cardosa’ya Birleşik Arap Emirlikleri’nden ilgi geldi. Al Wasl tarafından Romulo için Göztepe ve Sport Republic yönetimiyle resmi görüşmelerin başlatıldığı öğrenildi. Göztepe’nin, Romulo’yu rekor bir bonservis bedeliyle satması bekleniyor. Yıldız futbolcuya Almanya’dan Leipzig, Hollanda’dan Ajax ve Feyenoord, İtalya’dan Roma, Fransa’dan Monaco, İngiltere’den Fulham ve Belçika’dan Anderlecht gibi birçok kulübün de talip olduğu bildiriliyor.

TARAFTARDAN 100’ÜNCÜ YIL İÇİN ÇAĞRI

Göztepe, kuruluşunun 100’üncü yılını 14 Haziran Cumartesi günü kutlayacak. Bu özel gün öncesinde sosyal medya üzerindeki taraftar platformları ortak bir çağrı yaptı. Hala net bir kutlama programının açıklanmasına tepki gösteren Göztepeli taraftarlar, ortak olarak belirlenen bir günde Gürsel Aksel Stadı’nın açılmasını, geceye özel 25 bin hatıra bileti ve 25 bin 100’üncü yıl tişörtünün hazırlanmasını talep etti. Ayrıca, kulübün tarihine damga vurmuş geçmişteki ve günümüzdeki efsanelerin 25 bin kişiyle birlikte onurlandırılmasını istediler. Göztepe’nin 100’üncü yılı kutlama etkinliklerinin 1 gün sonrasına denk gelen LGS nedeniyle özenle organize edileceği de açıklandı. Göztepeli sanatçıların da yer alacağı konser organizasyonunun iptal edildiği ve kutlama programının saat 18.30’da başlayıp en geç 22.30’da sona ereceği öğrenildi. Her yıl olduğu gibi organizasyonda ışık, meşale ve havai fişek gösterileri de yer alacak.