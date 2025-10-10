Göztepe’de Junior Olaitan Alanyaspor Maçına Hazırlanıyor

Göztepe, 19 Ekim Pazar günü Süper Lig’de Alanyaspor ile deplasmanda mücadele edecek. Sakatlığı nedeniyle iki haftadır sahalardan uzak kalan Junior Olaitan, iyileşerek geri dönmeye hazırlanıyor. Darbe kaynaklı bir sakatlık yaşayan Olaitan’ın, Eyüpspor ve Basakşehir maçlarında forma giyemediği belirtildi. Beninli futbolcunun hızla toparlandığı ifade ediliyor.

OLAITAN MİLLİ TAKIM KAMPINDA BULUNDU

Olaitan’ın o dönemde sakatlık sorunu yaşamasına rağmen milli arada Benin Milli Takımı’nın kampına katıldığı öğrenildi. Göztepe, milli takımlarına oyuncu gönderen Bokele, Sabra, Cherni ve Miroshi hakkında bilgi verirken, Olaitan hakkında herhangi bir açıklamada bulunmadı.

ALANYASPOR MAÇINDA OYNAYACAK

Olaitan’ın milli takım dönüşü Alanyaspor maçında görev alması bekleniyor. Yaz transfer döneminde Fransa’nın Grenoble takımından kadroya katılan 23 yaşındaki orta saha oyuncusu, Göztepe ile 6 maçta forma giydi. Bu karşılaşmaların hepsine ilk 11’de başlayan Olaitan, 1 gol atmayı başardı. Tekniği ve hızıyla taraftarların beğenisini kazanan Olaitan, kısa sürede futbolseverlerin dikkatini üzerine çekmeyi başardı.

