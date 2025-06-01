Göztepe’de Romulo Cardoso’ya Leipzig Teklifi

GÖZTEPE’DE SICAK GELİŞMELER

Göztepe, Süper Lig’de 2024-2025 sezonunu topladığı 50 puanla 8. sırada tamamlayarak dikkatleri üzerine çekiyor. Sarı-kırmızılı takımın öne çıkan oyuncusu Romulo Cardoso’ya yeni bir transfer teklifi geldi.

LEIPZIG’DEN TEKLİF

Süper Lig’deki Göztepe’nin yıldızı Romulo Cardoso’ya Bundesliga ekibi Leipzig’in ilgi gösterdiği öğrenildi. Alman kulübü, Göztepe’ye 12 milyon euro artı bonuslar sunarak transfer için teklif yaptı.

Sport Rebuplic şirketinin, Leipzig’e henüz bir dönüş yapmadığı belirtiliyor. Bu durum, transfer sürecinin nasıl gelişeceği konusunda belirsizlik yaratıyor.

BİRÇOK KULÜBÜ İLGİLENDİRİYOR

Göztepe’de geçirdiği 1.5 sezonda gösterdiği performansla pek çok kulübün dikkati çeken Romulo Cardoso, sadece Leipzig ile sınırlı kalmıyor. Hollanda’dan Ajax ve Feyenoord, İtalya’dan Roma, Fransa’dan Monaco, İngiltere’den Fulham ve Belçika’dan Anderlecht de genç golcüyü izliyor.