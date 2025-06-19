Göztepe’de Tijanic Kalacak, Mutlu

GÖZTEPE’DE TIJANIC KALACAK

Süper Lig’de 2025-2026 sezonuna güçlü bir kadroyla girmeyi amaçlayan Göztepe’de orta saha oyuncusu David Tijanic, takımda kalma kararı aldı. Geçtiğimiz sezon sarı-kırmızılıların gol atma konusunda önemli bir parçası olan Sloven futbolcunun şu anda gönderilme durumu olmadığı ifade ediliyor. Teknik direktör Stanimir Stoilov’un Tijanic için yönetime “kalsın” şeklinde bir rapor verdiği belirtildi.

TIJANIC MUTLU

Süper Lig’de gösterdiği performansla Slovenya Millî Takımı’na davet edilen ancak sezonun sonlarına doğru yaşadığı sakatlık nedeniyle kadrodan çıkarılan Tijanic’in, Göztepe’de mutlu olduğunu kulüp yöneticilerine bildirdiği kaydedildi. Geçen sezon sarı-kırmızılı formayla Süper Lig’de toplamda 33 maça çıkan 27 yaşındaki futbolcu, bu maçların 22’sinde ilk 11’de yer aldı ve 5 gol ile 9 asist yapma başarısı gösterdi.