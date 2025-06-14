Göztepe’de Yıldızları Kaybediliyor

GÖZTEPE’DE AYRILIK RÜZGARLARI ESİYOR

Göztepe, Süper Lig’de yeni sezon öncesi kadro planlaması yapmaya başladı ve kadroda önemli değişikliklere gidiyor. Gelecek sezon daha güçlü bir takım oluşturma hedefiyle sarı-kırmızılı ekip, 7 oyuncuyla yollarını ayırdı. Bu ayrılıklar arasında, yabancı futbolcular olarak Nielsen, Matsuki ve Hugo yer alırken, yerli oyuncular Nazım, Koray, Doğan ve Kubilay da takımdan ayrıldı. Göztepe, sosyal medya hesapları üzerinden bu ayrılıkları resmen duyurarak futbolcularına teşekkür etti.

İÇ TRANSFERDE YENİ ANLAŞMALAR VE DEVAM EDEN GİDERLER

Göztepe, iç transferde Ahmed, Ogün ve İsmail ile yeniden anlaşma sağladı. Ancak, ayrılıklar devam edebilir. Aylardır çapraz bağ sakatlıkları nedeniyle sahalardan uzak kalan orta saha oyuncusu Solet ile sol kanat Djalma’nın yanı sıra, geçen sezon ikinci yarıda başarısız bir performans sergileyen kaleci Lis de gider listesine alındı. Ayrıca, takımın öne çıkan yıldızı Brezilyalı golcü Romulo, transferin gözdesi haline geldi. Avrupa ve yurtiçinden birçok kulüp tarafından istenen 22 yaşındaki forvetin 15 milyon Euro veya üzeri bir bedelle satılması gündemde. Orta saha oyuncuları Dennis ve Miroshi’nin yanı sıra stoper Heliton’a da teklifler geldiği belirtiliyor; ancak yönetim, iskelet kadroyu fazla bozmaktan kaçınmayı planlıyor.

DİŞ TRANSFERDE YENİ İMZALAR VE GÖRÜŞMELER

Dış transfer çalışmalarında da hızlanan Göztepe, ilk transferini gerçekleştirdi. Adana Demirspor’dan ayrılan sağ bek Arda Okan Kurtulan, 4+1 yıllık sözleşme ile takıma katıldı. Fenerbahçe’den profesyonel olan 22 yaşındaki Arda, Göztepeli oldu. Ayrıca, Brezilya’dan oyuncu transferine yönelen Göz-Göz, Vitoria takımında forma giyen forvet Janderson’ın transferinde sona yaklaştı. İki kulüp arasında, Janderson’ın transferi için 1.5 milyon Euro karşılığında anlaşma sağlandığı bildirildi. Yönetim, Brezilya kulübü Operario’dan 32 yaşındaki stoper Allan Godoi’nun transferini de tamamlamış durumda.