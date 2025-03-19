Göztepe’den Djalma Silva’ya Geçmiş Olsun Mesajı

DİJALMA SILVA AMELİYAT OLDU

Göztepe, Brezilyalı futbolcu Djalma Silva’nın sol diz ön çapraz bağ yaralanması nedeniyle başarılı bir operasyon geçirdiğini duyurdu. Trendyol Süper Lig’in 26. haftasında oynanan Samsunspor maçında sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan Djalma Silva, bu sakatlık sebebiyle sezonu kapatmış oldu.

Sarı-kırmızılı ekip, resmi sosyal medya hesapları aracılığıyla konuyla ilgili bir açıklama yaptı. Açıklamada, “Oyuncumuz Djalma Silva’nın sol diz ön çapraz bağ yaralanması sebebiyle geçirdiği ameliyat başarılı bir şekilde tamamlanmıştır. Djalma Silva’ya geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz” ifadeleri kullanıldı.

DJALMA SILVA’NIN PERFORMANSI

Djalma Silva, bu sezon Göztepe formasıyla çeşitli kulvarlarda 25 maçta sahada yer aldı ve 1 gol ile 2 asistlik katkı sağladı. Kendisinin takıma verdiği destek oldukça önemliydi.