Göztepe’den Romulo’nun Veda Mesajı

VEDA MESAJI YAYINLADI

Göztepe’nin Türk futbolunun yurtdışına gönderilen en pahalı üçüncü futbolcusu olarak RB Leipzig’e transfer olan Brezilyalı golcü Romulo Cardoso, sarı-kırmızılı taraftarlarına yönelik bir veda mesajı yayımladı. Kulübüne 20+5 milyon Euro rekor bonservis geliri kazandıran başarılı futbolcu, videolu mesajında Göztepe’yi, taraftarlarını, İzmir’i ve Çeşme’yi çok sevdiğini ifade etti. Romulo, bir gün geri dönme arzusunu da dile getirdi.

GEÇMİŞİNE DEĞİNDİ

Romulo, videoda, “Bu an için çok mutluyum. Buraya 1,5 yıl önce bir hayalin peşinden geldim. Bugün Leipzig gibi bir kulübe transfer olma hedefimi gerçekleştiriyorum. Bana inandığı, gerekli desteği sağladığı için Göztepe’ye çok teşekkür etmem gerekiyor. Taraftarlarımıza da en başından beri verdikleri destek için çok teşekkür ederim” dedi. Veda mesajında, “Burada kariyerimin en iyi anlarını yaşadım, özgüvenimi buldum. Eşim ve ben burada çok mutlu olduk. Çeşme’de yaşıyorduk ve her şey çok güzeldi. Şehrin çok güzel olduğunu düşünüyorum. Brezilya’dan farklı olarak yeni bir kültür ama biz adapte olduk. İzmir, Çeşme harika bir şehir. Umarım bir gün tekrar dönebilirim” şeklinde konuştu.

TAKIMIN SEVGİSİNİ KAZANDI

Taraftarlarla olan ilişkisine de değinen Romulo, “İlk maçımdan itibaren bana, ‘Çingenem’ lakabını verdiler. Bundan dolayı çok mutluyum. Onların sevgisini ve ilgisini kazanmış olmak çok güzel. Emin olun ben de onları seviyorum. En başından beri verdikleri destek ve ilgi için herkese teşekkür ederim. Hayatımda Göztepe’ye olan tutkuları gibi bir şey görmedim. Onlar stadyumda gördüğüm en iyi taraftar” ifadelerini kullandı.