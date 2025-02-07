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Spor

Göztepe’den Taraftarlara Kombine İptal Uyarısı

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GÖZTEPE’DEN TARAFTARLARA YENİ BİR UYGULAMA

Göztepe, tribünlerdeki belirli davranışlar nedeniyle geçen hafta sonunda Alanyaspor ile gerçekleştirdikleri maç sonrasında dikkat çekici bir karara imza attı. Sarı-kırmızılı ekip, kulübün ceza almasına yol açan taraftarlarının kombinelerini iptal etme kararı aldığını duyurdu.

AÇIKLAMA YAPILDI

İzmir temsilcisinin resmi duyurusunda “Taraftarlarımızın Dikkatine” başlığıyla taraftarlarına hitap edildi. Açıklamada, kulübün yaşadığı sorunların önüne geçmek için bu uygulamanın hayata geçirildiği belirtildi. Bu durum, taraftarların davranışlarının geliştirilmesini ve daha sağlıklı bir maç ortamının oluşturulmasını amaçlıyor.

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