Göztepe Dış Saha Performansı Dibe Vurdu

Göztepe, bu sezon Trendyol Süper Lig’de dış sahada sadece 7 puan toplayarak, bu alanda en başarısız 4 takımdan biri olmayı sürdürüyor. Son haftalarda düşüş yaşayan ve 7 maçtır galibiyet alamayan Göztepe, özellikle dış saha performansında büyük bir düşüş yaşıyor. Bugüne kadar taraftarından uzakta 13 maça çıkan sarı-kırmızılılar, bu süreçte yalnızca 1 galibiyet, 4 beraberlik ve 8 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Dış sahada Sivasspor’la birlikte yalnızca 7 puana sahip olan İzmir ekibi, 5’er puan toplayan Hatayspor ve Adana Demirspor ile birlikte en başarısız 4 takım arasında yer alıyor. Buna karşın, Göztepe evinde sergilediği performansla dikkat çekiyor ve topladığı 30 puanla bu alanda en iyi üçüncü takım konumunda bulunuyor.

Dış sahadaki tek galibiyet Beşiktaş maçı

Göztepe, taraftarından uzakta şimdiye dek oynadığı 13 maçta sadece Beşiktaş’ı 4-2’lik skorla alt etmeyi başardı. İzmir ekibi, ayrıca Antalyaspor, Alanyaspor, Hatayspor ve Bodrum FK ile berabere kalırken, Samsunspor’a 4-3, Eyüpspor ve Kayserispor’a 1-0, Gaziantep FK ile Galatasaray’a 2-1, Başakşehir’e 4-1, Fenerbahçe’ye 3-2 ve Sivasspor’a ise 3-1 yenildi. Göztepe, 29 Mart Cumartesi günü Trabzonspor ile oynayacağı maçta deplasmanda ikinci galibiyetini hedefliyor.