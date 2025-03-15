Göztepe, Eyüpspor Karşısında Galibiyet Arıyor

GÖZTEPE, GALİBİYET HASRETİNİ DİNDİRMEK İSTİYOR

Trendyol Süper Lig’in 28. haftasında yarın Eyüpspor ile karşılaşacak olan Göztepe, rakibini yenerek 6 maçlık galibiyet hasretini sona erdirmek istiyor. Müsabaka, yarın saat 16.00’da Göztepe’nin ev sahipliğinde gerçekleşecek. Sarı-kırmızılı takım, ligdeki performansıyla dikkat çekiyor ve şu anda 10 galibiyet, 6 beraberlik ve 9 mağlubiyetle toplamda 36 puanla 6. sıradaki yerini koruyor.

EYÜPSPOR GÜÇLÜ BİR KONUK

Konuk ekip Eyüpspor ise bu mücadelede oldukça iyi bir form grafiği sergiliyor. Takım, 12 galibiyet, 7 beraberlik ve 7 mağlubiyetle toplam 43 puan toplayarak 3. sırada bulunuyor. Önceki maçta, iki takım arasında ligin ilk yarısında yapılan karşılaşmayı Eyüpspor 1-0’lık skorla kazanmıştı. Göztepe, bu müsabakayı kazanarak hem Eyüpspor’un üstünlüğüne son vermek hem de uzun süredir beklediği galibiyeti elde etmek istiyor.

GÖZTEPE’DE SAKATLIK SORUNLARI

Karşılaşma öncesinde Göztepe’de iki oyuncunun eksik olduğu bildiriliyor. Sakatlık nedeniyle sezona veda eden orta saha oyuncusu Isaac Solet ve sol bek Djalma Silva, bu önemli maçta forma giyemeyecek. Ayrıca, Romulo ve Emersonn’un durumlarının ise maç saatinde belli olacağı öğrenildi. Karşılaşmayı Trabzon bölgesi hakemlerinden Yasin Kol’un yöneteceği açıklandı.