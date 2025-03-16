Göztepe-Eyüpspor Maçı 1-1 Sonuçlandı

Göztepe, Trendyol Süper Lig’in 28. haftasında sahasında Eyüpspor ile 1-1 berabere kalıyor. Maçın ikinci yarısında yaşanan önemli anlar dikkat çekiyor.

MAÇIN DİNAMİKLERİ

54. dakikada Eyüpspor, Ampem’in pasıyla Thiam ile ceza sahasında pozisyon buluyor fakat vuruşu yan ağlarda kalıyor. Ardından 65. dakikada Eyüpspor’un sol kanattan geliştirdiği atak sonuç getiriyor. Umut, topu kale sahasına ortalıyor ve Tayfur, sağ ayağıyla ağları bulduğunda durumu 0-1’e getiriyor.

PENALTI VE EŞİTLİK

70. dakikada Göztepe, Juan ile ceza sahasında bir fırsat yakalıyor ancak vuruşu Vezo’nun eline çarpıyor. VAR incelemesinin ardından hakem Yasin Kol, penaltı kararı veriyor. 71. dakikada, penaltı atışını kullanan Romulo, topu ağlara göndererek maçı 1-1 eşitliğe getiriyor. Maçın devamında 73. dakikada Romulo, bir şut daha çekiyor fakat üst direğe takılıyor. 78. dakikada, bir başka Göztepe atağında yine Romulo’nun vuruşu direğe çarpıyor ve bu fırsat değerlendirilemiyor.

TEKNİK DETAYLAR

Maçın hakem triosu; Yasin Kol, Süleyman Özay ve Mehmet Salih Mazlum’dan oluşuyor. Göztepe’nin kadrosunda Mateusz Lis, Furkan Bayır, Heliton gibi oyuncular yer alırken, Eyüpspor’un kadrosunda Berke Özer, Ruben Vezo, Tayfur Bingöl gibi isimler dikkat çekiyor. Tayfur Bingöl, 74. dakikada kırmızı kartla oyun dışı kalıyor. Maçta ayrıca Göztepe’nin Lasse Nielsen, Kuryu Matsuki, İsmail Köybaşı ve Novatus Miroshi gibi isimleri sarı kart görüyor. Eyüpspor’dan ise Luccas Claro, Mame Thiam, Emre Mor ve Umut Meraş sarı kart alan diğer oyuncular oluyor.

İzmir’de gerçekleşen bu mücadele, her iki takım için de önemli bir puan kaynağı olarak kaydediliyor.