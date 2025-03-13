Göztepe, Eyüpspor Maçıyla Yükseliş Arıyor

GÖZTEPE YENİ BİR SAYFA AÇMAK İSTİYOR

Trendyol Süper Lig’de 6 maçtır galibiyet yüzü göremeyen Göztepe, hafta sonu oynayacağı Eyüpspor karşılaşmasını kazanarak yeni bir sayfa açmayı planlıyor. Bu sezon ligdeki dikkat çeken ekiplerden biri olan Göztepe, son haftalarda aldığı sonuçlarla taraftarlarını derin bir hayal kırıklığına soktu. Ligin açılış 21 haftasında 10 galibiyet, 4 beraberlik ve 5 mağlubiyet alan İzmir temsilcisi, Avrupa’da iddialı takımlar arasında yer alırken, son 6 maçında istediği sonuçlara ulaşamadı ve galibiyet hasreti çekti.

KÖTÜ DÖNEMDE ALDIĞI SONUÇLAR

Kötü geçen bu süreçte Göztepe, Fenerbahçe, Alanyaspor, Kayserispor ve Sivasspor maçlarını kaybederken, Bodrum FK ve Samsunspor ile de berabere kaldı. Göztepe, 16 Mart Pazar gününde Gürsel Aksel Stadyumu’nda oynayacağı Eyüpspor karşılaşmasını kazanarak tekrar çıkışa geçmeyi hedefliyor. Teknik Direktör Stanimir Stoilov’un, hafta içi düzenlenen antrenmanlarda “mutlak galibiyet” vurgusunu oyuncularına ilettiği ifade edildi.

İki takım arasında sezonun ilk devresinde İstanbul’da gerçekleşen müsabakayı Eyüpspor 1-0’lık skorla kazanmıştı. İç sahada en başarılı 3. takım olan Göztepe, Süper Lig’de hafta sonu Eyüpspor’u konuk etmeye hazırlanıyor. Sahasında sergilediği performansla ligin en iyi takımları arasında yer alan Göztepe, şu ana kadar taraftarının desteğiyle oynadığı 12 maçta 9 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. Sarı-kırmızılı ekip, topladığı 29 puanla, Fenerbahçe ve Galatasaray’ın ardından bu alanda en iyi takım konumunda bulunuyor. İzmir ekibi, Eyüpspor’u mağlup ederek iç sahadaki başarısını sürdürmeyi hedefliyor.