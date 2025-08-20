Göztepe, Fatih Karagümrük’le Maç Hazırlıyor

HEDEFLERİ BELİRLEYEN HAZIRLIKLAR

Göztepe, Trendyol Süper Lig’in 3. haftasında Fatih Karagümrük ile yapacağı maç için hazırlıklarını sürdürüyor. Kulüp tarafından yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Stanimir Stoilov yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Antrenmanın ilk kısmında pas çalışmaları ve şut çalışmaları yapıldı. Ayrıca savunma-hücum varyasyonları da gerçekleştirildi.

DEPLASMAN MAÇI ÖNCESİ SON DÜZENLEMELER

Sarı-kırmızılı takım, 22 Ağustos Cuma günü Fatih Karagümrük’e konuk olacak. Bu maç, Göztepe için sezonun önemli karşılaşmalarından bir tanesi olacak. Takım, bu zorlu mücadeleye en iyi şekilde hazırlanmayı hedefliyor.