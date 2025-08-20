Haberler

Göztepe, Fatih Karagümrük’le Maç Hazırlıyor

HEDEFLERİ BELİRLEYEN HAZIRLIKLAR

Göztepe, Trendyol Süper Lig’in 3. haftasında Fatih Karagümrük ile yapacağı maç için hazırlıklarını sürdürüyor. Kulüp tarafından yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Stanimir Stoilov yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Antrenmanın ilk kısmında pas çalışmaları ve şut çalışmaları yapıldı. Ayrıca savunma-hücum varyasyonları da gerçekleştirildi.

DEPLASMAN MAÇI ÖNCESİ SON DÜZENLEMELER

Sarı-kırmızılı takım, 22 Ağustos Cuma günü Fatih Karagümrük’e konuk olacak. Bu maç, Göztepe için sezonun önemli karşılaşmalarından bir tanesi olacak. Takım, bu zorlu mücadeleye en iyi şekilde hazırlanmayı hedefliyor.

Fenerbahçe Ve Benfica Berabere Kaldı

Benfica'nın oyuncusu Kerem Aktürkoğlu, Fenerbahçe maçında 77 dakika boyunca sahada yer aldı ve oyundan çıktığında teknik direktör Jose Mourinho ile el sıkıştı.
Sinop’taki Şehit Aileleri Çanakkale’ye Gidiyor

Sinop'ta düzenlenen 'Torunları Ecdadıyla Buluşuyor Projesi' kapsamında, şehit yakınları ve gaziler Çanakkale'ye seyahat etti. Katılımcılar, kahramanları anma fırsatı bulacak.

