Göztepe, Fatih Karagümrük’ü yenmek istiyor

Süper Lig’in 3. hafta mücadelesinde, Cuma günü Atatürk Olimpiyat Stadı’nda Fatih Karagümrük ile karşılaşacak olan Göztepe, 4 puan toplayarak rakibini yenmek ve lig tarihindeki ilk dış saha galibiyetini elde etmek istiyor. İlk iki haftada, Çaykur Rizespor’a karşı deplasmanda 3-0’lık galibiyet alan Göztepe, evinde Fenerbahçe ile 0-0 berabere kalarak gol yemeden ilerliyor. Ancak Göztepe, Fatih Karagümrük ile oynadığı lig maçlarında henüz dış sahada galibiyet elde edemedi. İstanbul’da oynanan 7 lig maçında 3 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşadı.

İki takım en son 2021-2022 sezonunda karşılaştı. Fatih Karagümrük, Gürsel Aksel Stadı’ndaki maçı 1-0 kazanırken, Atatürk Olimpiyat Stadı’nda ise 3-1’lik galibiyet elde etti. Göztepe, Fatih Karagümrük karşısında galip gelmeyi hedefliyor, ancak Brezilyalı golcü Juan ve kaptan İsmail Köybaşı, Fenerbahçe maçında aldıkları kırmızı kart nedeniyle bu mücadelede forma giyemeyecek. Teknik Direktör Stanimir Stoilov’un, Juan’ın yokluğunda Emerson’a şans vermesi bekleniyor.

Göztepe’nin rakibi Fatih Karagümrük, sezonun ilk haftasında Başakşehir FK ile oynayacağı maçı erteledi ve geçen hafta ise deplasmanda Galatasaray’a 3-0 yenildi. Göztepe’nin, bu zorlu mücadelede galibiyeti hedeflemesi, üst sıralardaki yerini güçlendirmek için önemli bir adım olacak.

