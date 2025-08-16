Göztepe Fenerbahçe 11’leri Açıklanıyor!

GÖZTEPE-FENERBAHÇE MAÇ KADROSU AÇIKLANIYOR

Göztepe ile Fenerbahçe karşılaşmasına çok az bir zaman kaldı. Maç öncesinde iki takımın ilk 11’leri açıklanıyor. Göztepe-Fenerbahçe maçı için muhtemel kadrolar ise şu şekilde sıralanıyor:

GÖZTEPE’NİN MUHTEMEL İLK 11’İ

Göztepe’nin muhtemel 11’i şu isimlerden oluşuyor: Lis, Allan, Heliton, Bokele, Arda, Rhaldney, Dennis, Cherni, Olaitan, Juan ve Janderson.

FENERBAHÇE’NİN MUHTEMEL İLK 11’İ

Fenerbahçe’nin başlama kadrosu ise; İrfan Can Eğribayat, Çağlar, Skriniar, Oosterwolde, Semedo, Fred, İsmail, A. Brown, Szymanski, En-Neysri ve Duran şeklinde.

TAKIMDAKİ EKSİKLER VE GEÇMİŞ MAÇLAR

Fenerbahçe, Göztepe mücadelesi öncesinde iki önemli eksik isimle sahada yer alacak. Uzun süredir tedavi edilen takım kaptanı Mert Hakan Yandaş, maçta yer almayacak. Ayrıca, çalışmalara katılmasına rağmen antrenman eksikliği bulunan Rodrigo Becao da İzmir deplasmanında forma giyemeyecek. İki takımın geçmişte karşı karşıya geldiği 58 lig maçında Fenerbahçe, 27 galibiyet elde ederken, Göztepe sadece 9 maçta 3 puanla ayrılabildi. Eşitlik ise 22 kez sağlandı. Fenerbahçe, bu 58 maçta rakip kaleye 90 gol atarken, Göztepe 44 golle karşılık verdi. Geçen sezon, iki ekip İzmir’de karşılaşmış ve müsabakayı 2-2’lik eşitlikle tamamlamıştı.