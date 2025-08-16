Göztepe, Fenerbahçe ile 0-0 berabere

MAÇIN SONUCU VE DETAYLARI

Trendyol Süper Lig’in 2. haftasında Göztepe, kendi sahasında Fenerbahçe ile golsüz berabere kaldı. İkinci yarıda yaşanan önemli anlar dikkat çekti. 58. dakikada sağ kanatta Juan, ceza sahasına girerek Brown’dan sıyrıldı ve penaltı noktasına giden bir pas gönderdi. Bu pası Amrabat, kaleci İrfan Can’a kazandırdı.

61. dakikada hızlı hücumda Semedo’ya arkadan yapılan müdahale sonrası Juan, ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışı kaldı. Ardından, 66. dakikada yedek kulübesinde itirazlarına devam eden İsmail Köybaşı, ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü. 75. dakikada Szymanski’nin arka direğe gönderdiği ortada En Nesyri’nin kafa vuruşu üstten auta gitti.

85. dakikada Oosterwolde, Emerson’u düşürdüğü için ikinci sarı kartla oyundan atıldı. Maçın 90+2. dakikasında VAR incelemesi sonucunda hakem Yasin Kol, Miroshi’nin Cenk’e yaptığı müdahaleyi penaltı olarak değerlendirdi. 90+5. dakikada penaltı atışını kullanan Talisca’nın şutunu kaleci Lis kurtararak gole izin vermedi.

STAT VE TAKIM KADROLARI

Karşılaşma Gürsel Aksel Stadyumu’nda yapıldı. Hakem olarak Yasin Kol, Ceyhun Sesigüzel ve Mehmet Kısal görev aldı.

Göztepe’nin kadrosunda Mateusz Lis, Allan, Heliton, Bokele, Arda Okan Kurtulan (Taha Altıkardeş dk. 90), Rhaldney (Furkan Bayır dk. 90), Dennis (Efkan Bekiroğlu dk. 78), Cherni, Olaitan (Miroshi dk. 70), Juan ve Janderson (Emersonn dk. 70) yer aldı. Takımın yedekleri arasında Ekrem Kılıçarslan, İsmail Köybaşı, Ruan, Furkan Bayır, Ahmed Ildız ve Sabra bulunuyor. Teknik direktör olarak Stanimir Stoilov görev yapıyor.

Fenerbahçe’nin kadrosunda İrfan Can Eğribayat, Yusuf Akçiçek, Milan Skriniar, Jayden Oosterwolde, Nelson Semedo (Oğuz Aydın dk. 76), Fred (Anderson Talisca dk. 70), Sofyan Amrabat, Archie Brown, Sebastian Szymanski, Jhon Duran (İrfan Can Kahveci dk. 76) ve En-Nesyri (Cenk Tosun dk. 87) yer aldı. Yedek oyuncuları ise Dominik Livakovic, Alexander Djiku, Yiğit Efe Demir, Levent Mercan, İsmail Yüksek ve Bartuğ Elmaz’dan oluşuyor. Takımın teknik direktörü Jose Mourinho olarak belirlendi.

Kırmızı kartlara sahip olan oyuncular: Juan (dk. 61), İsmail Köybaşı (dk. 66) (Göztepe) ve Oosterwolde (dk. 85) (Fenerbahçe) oldu. Sarı kart görenler ise: Allan, Arda Okan Kurtulan, Bokele, Miroshi (Göztepe) ve En Nesyri, Jhon Duran, Jayden Oosterwolde (Fenerbahçe) olarak kaydedildi.