Göztepe Fenerbahçe Maç Skoru 0-0

MAÇ SKORU CANLI GÜNCELLEME

Göztepe ile Fenerbahçe arasındaki karşılaşmanın skoru şu anda 0-0 olarak devam ediyor. Göztepe Fenerbahçe canlı maç anlatımını takip edenler için detaylar haberimizde yer alıyor.

MAÇTAN CANLI İZLEME AYRINTILARI

Göztepe Fenerbahçe mücadelesini canlı izlemek için Bein Sports platformuna abone olmanız gerekiyor. Maç bu akşam saat 21.30’da başladı.

MATCH BİLGİLERİ

Karşılaşma İzmir’de, Gürsel Aksel Stadyumu’nda gerçekleşiyor. Fenerbahçe ve Göztepe taraftarlarının heyecanla beklediği bu önemli maçta goller henüz gelmedi.

ÖNEMLİ

Rus Lider, Görüşmeyi Faydalı Buldu

Vladimir Putin, Donald Trump ile görüşmesinin ardından kurmaylarıyla bir araya geldi ve toplantıda Ukrayna krizinin adil çözümünü öncelikli konu olarak ele aldı.
Erzincan’da Festival Etkinlikleri Devam Ediyor

Kültür ve Turizm Bakanlığı destekli festival, 17 ilden 100 sanatçının katılımıyla el sanatları, müzikli söyleşiler ve çocuk etkinlikleriyle devam ediyor.

