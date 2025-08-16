Göztepe-Fenerbahçe Maçı Öncesi Karıştı

MAÇ ÖNCESİ ÇATIŞMA

Süper Lig’de bu akşamki Göztepe-Fenerbahçe karşılaşması öncesi stadyum çevresinde gerginlik yaşandı. Göztepeli taraftarlar, Fenerbahçeli taraftarları taşıyan otobüslerin stada gelmesiyle birlikte deplasman tribününe yönelme girişiminde bulundu. Deplasman otobüslerinin varışı sırasında bazı Göztepe taraftarları, otobüslerin yönüne gitmek isteyince olaylar patlak verdi. İzmir Emniyet Müdürlüğü’nün Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, durumu kontrol altına almak için TOMA ile su ve biber gazı kullandı.

ALI KOÇ’UN TARAFTAR BULUŞMASI

Fenerbahçe’nin Başkanı Ali Koç, maç öncesinde taraftarlarla bir araya geldi ve birlikte otobüsle stadyuma gitti. Bu anlar, Fenerbahçe’nin resmi sosyal medya hesabından paylaşılarak şu sözlerle duyuruldu: “Sen ben yok, Fenerbahçe var! Başkanımız ve Yönetim Kurulu Üyelerimiz, Büyük Taraftarımızla birlikte stat yolunda!”