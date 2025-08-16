Haberler

Göztepe-Fenerbahçe Maçında Kart Pozisyonu

MAÇIN TIRAŞLAYAN POZİSYONU

Süper Lig’in ikinci hafta karşılaşmasında Göztepe, Fenerbahçe ile Gürsel Aksel Stadyumu’nda bir araya geldi. Mücadelenin ilk yarısında 43. dakikada yaşanan bir olay dikkat çekti. Fenerbahçe’den Jhon Duran, topsuz alanda rakibine müdahale ettikten sonra sarı kartla cezalandırıldı. Bu pozisyonda Göztepeli futbolcu Allan Godoi, acı içinde yere yığılırken, Göztepe oyuncuları Duran’a kırmızı kart verilmesini bekledi. Ancak, hakem Yasin Kol, Kolombiyalı forvet oyuncusunu sadece sarı kart ile cezalandırdı.

SARILARA DOPDURUCUSU OLAYLAR

Göztepe tarafında kırmızı kart talebiyle yapılan yoğun itirazlar devam ederken, Fenerbahçeli eski futbolcu Arda Okan Kurtulan da bu durumdan etkilenerek Yasin Kol tarafından sarı kartla cezalandırıldı. Olay, maçın tempolu ve tartışmalı bir karşılaşma haline gelmesine neden oldu.

Keban Festivali Renkli Etkinliklerle Sürdü

Keban ilçesinde gerçekleştirilen 5. Su ve Balık Festivali'nin ikinci gününde balık tutma, kano yarışları ve flyboard gösterileriyle heyecan dolu anlar yaşandı. Sanatçılar da konser verdi.
Afyonkarahisar’da Silahlı Kavga Meydana Geldi

Başmakçı'da bir silahlı kavga sonucunda Y.E. yaşamını yitirdi. R.T. adlı şüpheli, olayın ardından kaçtı ve jandarma yakalama çalışmalarına başladı.

