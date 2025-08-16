Göztepe-Fenerbahçe Muhtemel 11 Belli

MÜSABAKADA MUHTEMEL KADROLAR

Trendyol Süper Lig’de Göztepe ile Fenerbahçe bu akşam 59. kez karşı karşıya gelecek. Öncelikle Göztepe’nin muhtemel kadrosu şöyle: Lis, Allan, Heliton, Bokele, Arda, Rhaldney, Dennis, Cherni, Olaitan, Juan, Janderson. Fenerbahçe’nin muhtemel 11’i ise: İrfan Can Eğribayat, Çağlar, Skriniar, Oosterwolde, Semedo, Fred, İsmail, A. Brown, Szymanski, En-Neysri, Duran.

EXTRA BİLGİLER

Göztepe’nin mücadele öncesinde Fenerbahçe’de iki eksik oyuncu bulunuyor. Uzun bir süredir tedavisi süren takım kaptanı Mert Hakan Yandaş, yanı sıra takımla çalışmalara başlayan ancak antrenman eksiği olan Rodrigo Becao, İzmir deplasmanında sahada olamayacak.

GEÇMİŞ KARŞILAŞMALAR

İki takımın daha önceki maçlarına baktığımızda, toplamda 58 lig maçında Fenerbahçe 27 galibiyet almış, Göztepe ise sadece 9 kez kazanan taraf olmuş. 22 karşılaşma ise berabere sonuçlanmış. Fenerbahçe, 58 maçta 90 gol atarken, Göztepe rakibine 44 golle yanıt vermiş. Ayrıca, iki ekip geçen sezon 2. haftada İzmir’de karşılaştı ve o mücadele 2-2’lik eşitlikle noktalandı.