Göztepe, Fenerbahçe’yi Ağırlayacak Maçta

MAÇIN HAZIRLIKLARI

İzmir, Süper Lig’de sezonu 9 yeni transferle güçlendirdiği ekibiyle Çaykur Rizespor’u deplasmanda 3-0 yenerek mükemmel bir başlangıç yaptı. Göztepe, yarın Fenerbahçe ile oynayacağı maçla taraftarlarıyla uzun bir aradan sonra buluşacak. Karşılaşma Gürsel Aksel Stadı’nda Yasin Kol’un yönetiminde, saat 21.30’da başlayacak. Son iç saha maçını geçen sezonda 24 Mayıs’ta Galatasaray ile oynayan Göz-Göz, 84 günlük bir bekleyişin ardından Fenerbahçe karşısında destekçileriyle bir araya gelecek.

BİLET SATIŞI VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

Göztepeli taraftarlar, mücadelenin biletlerini haftanın başında satışa sunulur sunulmaz tükettiklerini gösterdi. Fenerbahçe taraftarları için ayrılan biletler ise İzmir Valiliği İl Spor Güvenlik Kurulu kararı gereği güvenlik sorunu yaşanmaması amacıyla çevrim içi satılmayıp doğrudan deplasman takımına tahsis edildi. Geçen sezon iki ekip, Gürsel Aksel Stadı’nda yine ikinci hafta karşılaşmıştı. 17 Ağustos 2024’te oynanan ilk mücadele 2-2 sonuçlanmıştı, ancak Fenerbahçe, rövanşı 3-2’lik sonuçla kazanmıştı.

TEKNİK DİREKTÖRÜN HEDEFİ

Bulgar teknik direktör Stanimir Stoilov, forma giydiği eski takımı Fenerbahçe’ye karşı henüz galibiyet alamadı. Yarın, dünyaca ünlü Portekizli teknik adam Jose Mourinho’ya karşı ilk zaferini yakalamak için mücadele verecek. Eğer Stoilov, Fenerbahçe’yi yenerse, İzmir temsilcisi, Süper Lig’e 2’de 2 ile başlayan ilk yabancı teknik direktör ünvanını kazanacak. Fenerbahçe’nin ilk hafta Alanyaspor ile oynaması planlanan maçı, UEFA Şampiyonlar Ligi’ndeki Feyenoord eşleşmesi sebebiyle ertelendi.

GÜVENLİK TEDBİRLERİ

Göztepe ile Fenerbahçe arasında oynanacak maçta, geçen sezon İzmir’de yaşanan olaylar nedeniyle sıkı güvenlik önlemleri alınacak. Takım otobüslerinin stada geçişleri sırasında Mustafa Kemal Sahil Bulvarı trafiğe kapatılacak. Mithatpaşa Caddesi ve Fahrettin Altay Bulvarı’nda stadyuma giden yollarda araçlar trafik güvenliği amacıyla temizlenecek ve sadece yaya geçişine izin verilecek. Stadyum çevresinde, Göztepe Paten Sahası ve çevresinde çok sayıda emniyet mensubu görev alacak. Geçen sezonki karşılaşmada yaşananların ardından, özellikle Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’un devre arasında sahaya inmesi ve taraftarlarla olan etkileşimi sonrasında olaylar meydana gelmişti. Koç, maçın aralarında talihsiz bir durumla karşılaşmış, kulüp görevlisi tarafından itişerek yere düşmüştü.