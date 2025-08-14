Göztepe Fenerbahçe’yi Ağırlıyor Bugün

GÖZTEPE MAÇ HAZIRLIKLARINI SÜRDÜRÜYOR

Göztepe, Trendyol Süper Lig’in 2. haftasında 16 Ağustos Cumartesi günü sahasında Fenerbahçe ile mücadele edecek. Takım, bu önemli karşılaşma için hazırlıklarını devam ettiriyor.

ANTRENMAN DETAYLARI

Kulübün yapmış olduğu açıklamaya göre, teknik direktör Stanimir Stoilov yönetiminde düzenlenen antrenman, ısınma hareketleri ile başladı. Ardından 5’e 2 pas ve top kapma çalışmaları ile devam etti. Antrenmanın ilk bölümünde takım, dar alanda oyun oynadı, ikinci bölümde ise taktik ağırlıklı çalışmalar gerçekleştirdi.