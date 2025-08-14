Haberler

Göztepe Fenerbahçe’yi Ağırlıyor Bugün

GÖZTEPE MAÇ HAZIRLIKLARINI SÜRDÜRÜYOR

Göztepe, Trendyol Süper Lig’in 2. haftasında 16 Ağustos Cumartesi günü sahasında Fenerbahçe ile mücadele edecek. Takım, bu önemli karşılaşma için hazırlıklarını devam ettiriyor.

ANTRENMAN DETAYLARI

Kulübün yapmış olduğu açıklamaya göre, teknik direktör Stanimir Stoilov yönetiminde düzenlenen antrenman, ısınma hareketleri ile başladı. Ardından 5’e 2 pas ve top kapma çalışmaları ile devam etti. Antrenmanın ilk bölümünde takım, dar alanda oyun oynadı, ikinci bölümde ise taktik ağırlıklı çalışmalar gerçekleştirdi.

ÖNEMLİ

Haberler

Brondby, Vikingur’u 4-0 yendi

UEFA Konferans Ligi 3. eleme turunda Brondby, ilk maçta 3-0 mağlup olduğu Vikingur'u 4-0 yenerek eledi, 10 kişi kalmasına rağmen başarı gösterdi.
Haberler

13 Yaşındaki Çocuk Fındık Bahçesinde Bulundu

Altınordu'da kaybolan 13 yaşındaki zihinsel engelli çocuk, 5 saatlik aramaların ardından fındık bahçesinde sağ olarak bulundu. Çocuğun sağlık durumu iyi.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.