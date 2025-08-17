Göztepe, Fenerbahçe’yi durdurdu

GÖZTEPE, FENERBAHÇE İLE BERABERLİĞİ KAPTILAR

Süper Lig’in 2’nci haftasında Gürsel Aksel Stadı’nda Fenerbahçe’yi konuk eden Göztepe, uzun süre 10 kişi olmasına rağmen 90+2’nci dakikada aleyhine verilen penaltıya rağmen rakibine gol izni vermedi. Sezona flaş bir başlangıç yapan sarı-kırmızılılar, ilk hafta deplasmanda Çaykur Rizespor’u 3-0 yenerek dikkatleri üzerine çekmişti. Fenerbahçe karşısında etkili bir savunma sergileyen Göztepe, VAR incelemesi sonrası 90+2’de verilen penaltıda kaleci Mateusz Lis’in Talisca’nın atışını kurtarmasıyla maçı golsüz tamamladı. Göztepe’de 61’inci dakikada kırmızı kart gören Brezilyalı golcü Juan, takımını zor durumda bırakmasına rağmen, Göz-Göz savunmasını başarılı bir şekilde sürdürdü.

GÜRSEL AKSEL STADI’INDA SEVİNÇ YARATTI

Kaleci Lis’in kritik penaltı kurtarışı sonrası Gürsel Aksel Stadı’nda büyük bir coşku yaşandı. Maç sonunda stadı dolduran Göztepeli futbolseverler, sergilenen performansla takıma sevgilerini gösterdi. Futbolcular, taraftarları selamlamak için tribünleri tek tek dolaştı. Göztepe, evinde Fenerbahçe karşısında galibiyet yaşatmadığı bu maçla birlikte, İzmir’de son 7 karşılaşmada sadece 1 kez yenilerek önemli bir başarıya imza attı. Sarı-kırmızılılar, Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı ve Gürsel Aksel Stadı’nda Fenerbahçe’yi ağırladığı son müsabakalarda 5 beraberlik ve 1 galibiyet aldı. Göztepe’nin, 2021-2022 sezonunda Fenerbahçe’ye evinde 3-2 kaybetmesi dışında diğer tüm maçlarda birlikte sonuca gitmeyi başardı.

MOURINHO’DAN GÖZTEPE’YE ÖVGÜLER

Fenerbahçe’nin ünlü teknik direktörü Jose Mourinho da maç sonunda Göztepe’yi övgüyle andı. “Göztepe duvarını aşamadık. Duvar gibi savunma yaptılar. Orta sahada iyi mücadele ettiler, ikili mücadelelerde çok etkili oldular. Göztepe’nin hakkını vermek lazım” şeklinde açıklama yaptı. Göztepe’nin teknik direktörü Stanimir Stoilov ise, takımın ileriye gitmesi için daha fazla gelişim göstermesi gerektiğine dikkat çekti.

HAKEM YÖNETİMİNE TEPKİ

Stoilov, “Kesinlikle en yüksek potansiyelimize ulaşmadığımızı düşünüyorum” diyerek, ofansif oyuncuların fiziksel gelişimlerinin yanı sıra özgüvenlerini de artırmaları gerektiğini ifade etti. Maçın hakemi Yasin Kol ve VAR ekibine Göztepeli futbolseverlerden sert eleştiriler geldi. Taraftarlar, 3’üncü dakikada Göztepe lehine verilmesi gereken net penaltının verilmediğini, ayrıca 42’nci dakikada Fenerbahçeli John Duran’ın Godoi’ye dirsek attığını ve bunun kırmızı kartla cezalandırılması gerektiğini savunarak hakem yönetimini eleştirdi.