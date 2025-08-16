Göztepe, Fenerbahçe’yi Karşılıyor

MAÇIN ÖZETİ

Trendyol Süper Lig’in ikinci haftasında Göztepe, evinde Fenerbahçe ile mücadele ediyor. İlk yarı taraflar arasında gol atılamadan sonuçlandı.

MAÇIN DAKİKALARI

14. dakikada Olaitan’ın sağ kanattan yaptığı ortada savunmadan seken top, arka direkte Bokele’nin önüne düştü. Bokele’nin gelişine vuruşu, Brown’a çarparak sağ taraftan taca çıktı. 23. dakikada ise, sağ çaprazdan yapılan serbest vuruşta Olaitan, sol üst köşeye yönelen şutunu kaleci İrfan Can son dakikada kornere çeldi. 37. dakikada, ceza sahasının sol iç bölgesinde topu kontrol eden Olaitan’ın sert şutu Yusuf’a çarparak sağ tarafa gitti. Juan’ın gelişine vuruşu da Brown’a çarpıp tehlikeden uzaklaştı.

STADYUM VE HAKEMLER

Maç Gürsel Aksel Stadyumu’nda gerçekleştirildi. Hakemler Yasin Kol, Ceyhun Sesigüzel ve Mehmet Kısal olarak görev aldı.

TAKIM FORMASYONLARI

Göztepe, Mateusz Lis, Allan, Heliton, Bokele, Arda Okan Kurtulan, Rhaldney, Dennis, Cherni, Olaitan, Juan ve Janderson ile sahaya çıktı. Yedeklerde ise Ekrem Kılıçarslan, Taha Altıkardeş, İsmail Köybaşı, Ruan, Furkan Bayır, Ahmed Ildız, Efkan Bekiroğlu, Miroshi, Sabra ve Emersonn bulunuyor. Teknik direktör Stanimir Stoilov.

Fenerbahçe ise, İrfan Can Eğribayat, Yusuf Akçiçek, Milan Skriniar, Jayden Oosterwolde, Nelson Semedo, Fred, Sofyan Amrabat, Archie Brown, Sebastian Szymanski, Jhon Duran ve Youssef En Nesyri ile mücadele ediyor. Yedekler ise Dominik Livakovic, Alexander Djiku, Yiğit Efe Demir, Levent Mercan, İsmail Yüksek, İrfan Can Kahveci, Bartuğ Elmaz, Oğuz Aydın, Cenk Tosun ve Anderson Talisca şeklinde. Teknik direktörleri José Mourinho.

SARI KARTLAR

Göztepe’den Allan ve Arda Okan Kurtulan, Fenerbahçe’den ise Youssef En Nesyri ve Jhon Duran sarı kart gören isimler oldu.