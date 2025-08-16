Haberler

Göztepe, Fenerbahçe’yi Konuk Ediyor

MÜCADELENİN İLK AYLARI GOLSÜZ GEÇİYOR

Trendyol Süper Lig’in ikinci haftasında Göztepe, Fenerbahçe’ye ev sahipliği yapıyor. Karşılaşmanın başlama düdüğünden itibaren ilk 15 dakika, iki takımın da karşılıklı ataklarıyla geçiyor ancak henüz gol sesi çıkmıyor.

İZMİR’DE HEYECAN DORUKTA

İzmir’de oynanan bu maçta, Göztepe ve Fenerbahçe taraftarları takımlarını coşkuyla destekliyor. Her iki takım da sahada galibiyet için mücadele ediyor, fakat bu dakikalarda henüz ağızları açık bir gol olmadı. Mücadelenin ilerleyen dakikalarında gol posizyonları yaşanması bekleniyor.

Keban Festivali Renkli Etkinliklerle Sürdü

Keban ilçesinde gerçekleştirilen 5. Su ve Balık Festivali'nin ikinci gününde balık tutma, kano yarışları ve flyboard gösterileriyle heyecan dolu anlar yaşandı. Sanatçılar da konser verdi.
Afyonkarahisar’da Silahlı Kavga Meydana Geldi

Başmakçı'da bir silahlı kavga sonucunda Y.E. yaşamını yitirdi. R.T. adlı şüpheli, olayın ardından kaçtı ve jandarma yakalama çalışmalarına başladı.

