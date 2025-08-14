Göztepe, Fenerbahçe’yi yenmek istiyor

İZMDIR İÇ SAHA MAÇINA HAZIRLANIYOR

Süper Lig’de 2025-2026 sezonunun ilk iç saha karşılaşmasında Fenerbahçe’yi konuk edecek olan Göztepe, güçlü rakibini boş göndermenin planlarını yapıyor. Sarı-kırmızılı ekip, UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinde Feyenoord’u eleyerek Play-Off turuna kalan Fenerbahçe’ye karşı son galibiyetini 4 yıl önce aldı. Göz-Göz, iki takım arasındaki son karşılaşmayı 21 Şubat 2021’de İstanbul’da 1-0 kazanmıştı. 2021-2022 sezonundaki ilk maç 1-1 berabere bitmiş, rövanşı Fenerbahçe 2-0 kazanmıştı. Geçtiğimiz sezon 1. Lig’e düşen Göztepe, 2 senelik aranın ardından Süper Lig’e dönerek ilk iç saha maçında tekrar Fenerbahçe’yi ağırladı. Gürsel Aksel Stadı’nda 17 Ağustos 2024’te oynanan maç 2-2 sonuçlandı ve Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’un devre arasında sahaya inerek tribüne gitmesi olay yaratmıştı. İstanbul’daki rövanşta Fenerbahçe 3-2 galip geldi.

STOILOV’UN HEDEFİ

Göztepe’nin teknik direktörü Stanimir Stoilov, sezonun açılışını Çaykur Rizespor deplasmanındaki 3-0’lık galibiyetle yaptı. Eğer Fenerbahçe’yi yenerse, Süper Lig’de Göztepe’nin başında sezonun ilk iki maçını kazanan ilk yabancı teknik adam olacak. Futbolculuk döneminde 1992-1993 sezonunda Fenerbahçe’de forma giymiş olan Stoilov, eski takımını teknik direktör olarak ilk kez yenmeyi hedefliyor. Göztepe’nin başında üçüncü sezonuna giren Stoilov, geçen sezon Fenerbahçe ile oynanan bir karşılaşmada 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı.

SEYİRCİ İLGİSİ YÜKSEK

Göztepe taraftarları, Fenerbahçe maçı için satışa sunulan biletleri hızlı bir şekilde tükettikten sonra takımlarını iç sahada 3 ay sonra yine Fenerbahçe önünde destekleyecek. Fenerbahçe taraftarlarına ayrılan deplasman tribünü biletleri ise yarın satışa sunulacak. İzmir Emniyeti, iki kulüp taraftarları arasında yaşanan sorunlar nedeniyle stat çevresinde ve içinde sıkı güvenlik tedbirleri alacak ve çevredeki yolları trafiğe kapatacak.

TRANSFER REKORU KIRILDI

Son yıllarda stadyum, tesisler ve futbol yapılanmasıyla dikkat çeken Göztepe, Brezilyalı star Romulo Cardoso’yu 20+5 milyon Euro’ya RB Leipzig’e satarak Türk futbolunun transfer rekorlarından birini kırdı. Göztepe, aynı zamanda Anadolu takımlarının transfer rekorunu da yenileyerek Türk futbolunun ilk yabancı yatırımcısı konumunda olan Başkan Ankersen ve Sport Republic ekiplerinin yönetimi altında büyük bir başarı elde etti. Romulo, değerini bulan bir anlaşmayla Avrupa’ya transfer olurken, bu durum Göztepe ve Türk futbolu için kazanç sağladı.