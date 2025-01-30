More
Spor

Göztepe, Fofana’nın Sözleşmesini Feshetti

goztepe-fofana-nin-sozlesmesini-feshetti

GÖZTEPE’DE FLAŞ AYRILIK KARARI

Süper Lig takımlarından Göztepe’de dikkat çekici bir ayrılık yaşandı. Göztepe, sezonun başında Chelsea’den kiraladığı Datro Fofana’nın sözleşmesini feshetme kararı aldı. Bu süreç içerisinde sarı-kırmızılı yönetim, ayrılığın detaylarını Türkiye Futbol Federasyonu’na (TFF) bildirdi.

DATRO FOFANA’NIN GÖZTEPE’DEKİ PERFORMANSI

Fildişili forvet oyuncusu Datro Fofana’nın Göztepe kariyeri, çeşitli gelişmelere tanıklık etti. Takıma katıldığı günden itibaren herkesin ilgisini çeken Fofana, kısa sürede formunu kaybetti. Fofana’nın performansı, hem taraftar hem de yönetim açısından beklentileri karşılayamadı.

ÖNEMLİ

Manşet

Okan Buruk: “Saçma Gollerle Kaybedersiniz”

Galatasaray'ın teknik direktörü Okan Buruk, Ajax'a karşı 2-1 kaybettikleri maç sonrasında değerlendirmelerde bulundu.
Gündem

Emekli Aylıkları ve Destekler Yeniden Düzenlendi

Emekli aylıklarını düzenleyen kanun teklifi, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde onaylanarak yasalaşmış bulunuyor.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.