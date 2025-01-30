Göztepe, Fofana’nın Sözleşmesini Feshetti

GÖZTEPE’DE FLAŞ AYRILIK KARARI

Süper Lig takımlarından Göztepe’de dikkat çekici bir ayrılık yaşandı. Göztepe, sezonun başında Chelsea’den kiraladığı Datro Fofana’nın sözleşmesini feshetme kararı aldı. Bu süreç içerisinde sarı-kırmızılı yönetim, ayrılığın detaylarını Türkiye Futbol Federasyonu’na (TFF) bildirdi.

DATRO FOFANA’NIN GÖZTEPE’DEKİ PERFORMANSI

Fildişili forvet oyuncusu Datro Fofana’nın Göztepe kariyeri, çeşitli gelişmelere tanıklık etti. Takıma katıldığı günden itibaren herkesin ilgisini çeken Fofana, kısa sürede formunu kaybetti. Fofana’nın performansı, hem taraftar hem de yönetim açısından beklentileri karşılayamadı.