Göztepe Genç Oyuncusu Dennis Fırtına Gibi Başladı

GÖZTEPE’DE ANTHONY DENNIS’İN BAŞARILI PERFORMANSI

Göztepe, Süper Lig’in ilk 4 haftasında 8 puan toplayarak 3’üncü sırada yer alıyor. Milli araya moralli giren takımın genç orta saha oyuncusu Anthony Dennis, sezona etkileyici bir başlangıç yaptı. Bu yıl Göztepe’de 3’üncü sezonunu geçiren Nijeryalı futbolcu, kariyerindeki ilk Süper Lig gollerini bu sezonda atmayı başardı.

İLK GOLÜNÜ ÇAYKUR RİZESPOR’A ATTI

Yaz döneminde birçok Avrupa kulübüyle anılan Dennis, ilk gol sevinciyi Çaykur Rizespor deplasmanında yaşadı. Göztepe’nin 3-0 kazandığı karşılaşmada yedek olarak başladığı maçta, ikinci yarıda Mirashi’nin yerine oyuna girdi. 90+6’ncı dakikada Rize ağlarını havalandırarak Göztepe’nin üçüncü golünü kaydetti. Bu gol, onun Süper Lig kariyerindeki ilki oldu ve Dennis büyük bir sevinç yaşadı.

KONYASPOR MAÇINDA DA GOL ATTI

Çaykur Rizespor karşılaşmasının ardından ilk 11’e dönen genç futbolcu, 1-1 sonuçlanan Konyaspor maçında da gol attı. Karşılaşmanın 49’uncu dakikasında gol sevinci yaşayan Dennis, şu an itibarıyla takımının en skorer oyuncusu unvanını elde etti. Performansı ile dikkat çeken genç oyuncu, Göztepe’nin başarılı sezonunu sürdürmesinde önemli bir katkı sağlıyor.