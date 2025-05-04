Göztepe, Güçlü Oyun Oynamalıdır

STOİLOV VE GALİBİYET SEVİNCİ

Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov, Adana Demirspor karşısında elde ettikleri galibiyetin ardından açıklamalarda bulundu. Trendyol Süper Lig’in 34. haftasında Göztepe’nin, deplasmanda Adana Demirspor’u 2-1 mağlup etmesi, teknik direktörü oldukça mutlu etti. Stoilov, “3 puanı aldığımız için çok mutluyuz. İlk 20 dakikada iki gol bulduk ve ardından birkaç net fırsattan yararlanamadık. Bu bölümde aslında maç 5-0 olmalıydı” ifadelerini kullandı.

MAÇIN DENGE DURUMU

Stoilov, takımının maç boyunca yaşadığı baskıyı da değerlendirdi. “Fakat ardından gerçekten çok kolay bir gol yedik ve bu golle beraber biraz baskı altında kaldık. Ama bu kesinlikle bir bahane olmamalı” dedi. Oyuncularının ilk bölümde kendisine iyi dinlediklerini vurgulayan Stoilov, “Bugün sadece 13 oyuncumuz vardı. Altyapıdan gelen oyuncular da yer aldı. Sakat oyuncularımız mevcut ve bu durum takım dengelerini etkiliyor. Rekabet ortamında bir azalma oluşabiliyor” şeklinde konuştu.

GÜÇLÜ OYUNUN ÖNEMİ

Stoilov, takımın mücadele gücüne ve dinamizmine de dikkat çekti. “Bu güçlü aile için ve taraftarlarımız için, maç boyunca sonuna kadar mücadele etmeleri gerek. Kazansak da kazanmasak da, Göztepe’nin oynaması gereken güçlü oyunu sergilemeli ve Göztepe ailesini her zaman mutlu etmeliyiz” açıklamasını yaptı. Ayrıca, “Bugünkü galibiyeti hak ettiğimizi düşünüyorum” diyerek, kazandıkları müsabakadan ne kadar memnun olduklarını ifade etti.